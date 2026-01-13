قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

آية التيجي

تُعد الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة في المناسبات وشهر رمضان، وتتميز بمذاقها المقرمش من الخارج والطري من الداخل. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزلابية في المنزل بمكونات متوفرة ونتيجة مضمونة.

مكونات الزلابية:
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
رشة ملح
ماء دافئ للعجن
زيت للقلي

للتقديم:
شربات (قطر) ثقيل وبارد أو سكر بودرة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، تخلط الدقيق مع النشا والسكر والخميرة والملح جيدًا.

ـ يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى الحصول على خليط لزج يشبه قوام العجين السائل.

ـ يُغطى الخليط ويُترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتخمر ويتضاعف حجمه.

ـ يسخن الزيت جيدًا على نار متوسطة.

ـ باستخدام ملعقة مبللة، تُشكل الزلابية وتوضع في الزيت الساخن.

ـ تُقلب الزلابية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا متجانسًا.

ـ تُرفع من الزيت وتُصفى جيدًا، ثم تُغمس مباشرة في الشربات البارد أو تُرش بالسكر البودرة.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ يجب أن يكون الزيت ساخنًا وليس شديد السخونة

حتى تنتفخ الزلابية من الداخل.

ـ يُفضل أن يكون الشربات باردًا والزلابية ساخنة للحصول على أفضل نتيجة.

ـ يمكن إضافة رشة فانيليا أو ماء ورد لنكهة مميزة.

طريقة التقديم

تُقدم الزلابية ساخنة أو دافئة، ويمكن تزيينها بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة.

