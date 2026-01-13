قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب كوب منتظم من القهوة قد يكون أكثر فاعلية في التحكم في مستويات سكر الدم مقارنة بأحد الأدوية الشائعة المستخدمة في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضح العلماء، أن هذه النتائج قد تمثل مستقبلًا بديلاً أو داعمًا طبيعيًا لمرضى السكري من النوع الثاني، الذين يعتمدون على الأدوية أو الحقن المنتظمة للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

وخلال الدراسة، قارن الباحثون بين مركبات موجودة في القهوة العربية المحمصة (Arabica) ودواء أكاربوز (Acarbose)، وهو دواء شائع يعمل على إبطاء تكسير الكربوهيدرات بعد تناول الطعام.

وأظهرت النتائج، أن القهوة تعمل على تثبيط نفس الإنزيم الهضمي الذي يستهدفه الدواء، وهو إنزيم ألفا جلوكوزيداز، ما يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

كيف تؤثر القهوة على سكر الدم؟

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Beverage Plant Research، تمكن الباحثون من عزل ثلاثة مركبات جديدة في القهوة أطلقوا عليها Caffaldehyde A، Caffaldehyde B، وCaffaldehyde C.

وتبيّن أن هذه المركبات تُبطئ امتصاص الجلوكوز في الدم، بنفس آلية عمل دواء أكاربوز تقريبًا، من خلال تقليل سرعة تكسير الكربوهيدرات أثناء عملية الهضم.

القهوة والوقاية من السكري

وأشارت أبحاث سابقة واسعة النطاق إلى أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الدراسات، أن كل كوب إضافي من القهوة يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بالمرض، وأفضل الفوائد الصحية تظهر عند تناول من 3 إلى 5 أكواب يوميًا أرقام مقلقة عن مرض السكري

ويعاني أكثر من 400 مليون شخص حول العالم من مرض السكري من النوع الثاني، ما يجعل التحكم في مستويات السكر في الدم عنصرًا أساسيًا في العلاج.

وفي المملكة المتحدة وحدها، بلغ عدد المصابين بالسكري نحو 4.3 مليون شخص خلال عامي 2021–2022، مع زيادة ملحوظة بين الفئات العمرية الأصغر سنًا نتيجة السمنة.

آفاق مستقبلية

وأكد الباحثون، أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لتطوير ما يُعرف بـ الأطعمة الوظيفية، وهي أطعمة طبيعية تمتلك خصائص تساعد على خفض سكر الدم وتحسين الصحة العامة، دون الاعتماد الكامل على الأدوية.

بالصور

