ماذا يحدث عند شرب الهوت شوكلت أثناء إصابتك بنزلة برد ؟

مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار نزلات البرد، يلجأ كثيرون إلى تناول كوب من الشوكولاتة الساخنة لما يمنحه من إحساس بالدفء والراحة وتهدئة للحلق لكن يبقى التساؤل هل تُعد الشوكولاتة الساخنة خيارًا صحيًا لعلاج السعال والزكام، أم قد تؤدي إلى نتائج عكسية؟

تُعتبر الشوكولاتة الساخنة مشروبًا دافئًا وحلو المذاق، ما يساعد على تحسين المزاج عند الشعور بالإرهاق كما أن السوائل الدافئة عمومًا تساهم في تهدئة التهاب الحلق والحفاظ على ترطيب الجسم.

ووفقا لموقع Onlymyhealth، أوضحت ديفيا غاندي، أخصائية التغذية في عيادة ديفيا غاندي للتغذية والحمية في دلهي، أن كثيرين يعتقدون أن المشروبات المهدئة تُسهم في تسريع التعافي، لكنها أكدت أن «ليس كل مشروب دافئ يدعم مناعة الجسم، خاصة عند الإصابة بالسعال أو نزلات البرد».

ماذا يحدث عند شرب الشوكولاتة الساخنة أثناء السعال أو الزكام؟

أشارت الخبيرة إلى أن القلق الرئيسي من تناول الشوكولاتة الساخنة أثناء المرض يعود إلى احتوائها على الحليب، إذ يُعتقد أن الحليب قد يزيد من تكوّن المخاط، خاصة خلال نزلات البرد.

وأضافت: «الشوكولاتة مع الحليب قد تُسهم في زيادة المخاط، كما أن الإفراط في السكر يُضعف جهاز المناعة، لذلك يُفضل الاعتماد على العسل والزنجبيل».

وقد يؤدي شرب الحليب إلى زيادة سماكة الإفرازات في الحلق، مما يُفاقم احتقان الأنف ويجعل السعال أكثر إزعاجًا ورغم أن الحليب لا يُسبب البلغم لدى الجميع، إلا أنه قد يزيد الإحساس بالاحتقان لدى من يعانون منه بالفعل.

تأثير السكر على المناعة

يُعد السكر أحد المكونات الأساسية في الشوكولاتة الساخنة، وهنا تكمن المشكلة الأكبر. فخلال فترة المرض يكون الجهاز المناعي مُجهدًا، وقد تؤثر السكريات المضافة سلبًا على وظائف خلايا الدم البيضاء، مما يقلل من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

كما تحتوي خلطات الشوكولاتة الساخنة الجاهزة والمشروبات المقدمة في المقاهي على كميات كبيرة من السكريات المكررة، والتي قد تؤخر عملية التعافي؛ إذ تمنح طاقة مؤقتة دون أن تقدم دعمًا حقيقيًا لشفاء الجسم.