تناول الشوكولاتة يمنع الإصابة بمرض شائع ومنتشر عالميا

تشير أبحاثٌ مثيرة للاهتمام إلى أن الشوكولاتة، وخاصةً الفلافانولات الموجودة فيها، قد تُقدم فوائدَ صحيةً كبيرةً لصحة القلب، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل ويُبطئ الشيخوخة.

وتشير الدراسات إلى أن مكملات فلافانول الكاكاو قد تُقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبينما تحتوي الشوكولاتة على عناصر غذائية مفيدة، تُقدم المكملات جرعةً مُركزةً دون إضافة السعرات الحرارية والدهون والسكريات.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 17.9 مليون شخص سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويشهد معدل الإصابة بأمراض القلب ارتفاعاً، لا سيما بين الشباب، وغالباً ما تلعب عوامل نمط الحياة دوراً هاماً.

وقد أظهرت الأبحاث أن للشوكولاتة تأثيراً وقائياً على القلب

وجدت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت دراسات سابقة أن الشوكولاتة مفيدة لضغط الدم وبطانة الأوعية الدموية؛ إلا أن هذه الدراسة ركزت على تأثير هذه الحلوى على الأوعية الدموية المغذية للقلب (الشرايين التاجية). ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة أكثر من مرة أسبوعيًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 8%.

تحتوي الشوكولاتة على عناصر غذائية مفيدة للقلب مثل الفلافونويدات، والميثيل زانتين، والبوليفينول، وحمض الستياريك، والتي قد تقلل الالتهاب وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة أو كوليسترول HDL).

يبدو أن الشوكولاتة واعدة للوقاية من مرض الشريان التاجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد الكمية ونوع الشوكولاتة التي يمكن التوصية بها،" كما قال الباحثون.

الشوكولاتة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية

تشتهر الشوكولاتة بخصائصها الوقائية للقلب، بفضل الفلافونويدات، ولكن هل يمكن للمكملات الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ لفهم ذلك، أجرى باحثون في مستشفى بريغهام والنساء تجربة عشوائية واسعة النطاق. في هذه التجربة، اختبروا الآثار طويلة المدى لمكمل فلافانول الكاكاو للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدوا دلائل على تأثيرات وقائية على القلب والأوعية الدموية لفلافانول الكاكاو، بما في ذلك انخفاض بنسبة 27% في نقطة النهاية الثانوية للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

عند النظر في مجمل الأدلة المتعلقة بنقاط النهاية القلبية الوعائية الأولية والثانوية في الدراسة، نرى مؤشرات واعدة على أن مكمل فلافانول الكاكاو قد يقلل من مضاعفات القلب والأوعية الدموية المهمة، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وصرح الباحثون: "تستحق هذه النتائج مزيدًا من البحث لفهم آثار فلافانول الكاكاو على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل".

أشارت دراسات سابقة إلى فوائد صحية للفلافانول، وهي مركبات موجودة في العديد من الأطعمة النباتية، بما في ذلك الكاكاو والشاي والعنب والتوت، ولم تكن هذه الدراسة تجربةً على الشوكولاتة، بل هي تجربةٌ دقيقةٌ على مُكمّلٍ غذائيٍّ من مستخلص الكاكاو يحتوي على مستوياتٍ من فلافانول الكاكاو لا يُمكن للشخص استهلاكها بشكلٍ واقعيٍّ من الشوكولاتة دون إضافة سعراتٍ حراريةٍ ودهونٍ وسكرياتٍ زائدةٍ إلى نظامه الغذائي، وفقًا للباحثين، نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية .

المصدر: timesofindia