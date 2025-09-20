قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول الشوكولاتة يمنع الإصابة بمرض شائع ومنتشر عالميا

الشكولاتة
الشكولاتة
هاجر هانئ

تشير أبحاثٌ مثيرة للاهتمام إلى أن الشوكولاتة، وخاصةً الفلافانولات الموجودة فيها، قد تُقدم فوائدَ صحيةً كبيرةً لصحة القلب، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل ويُبطئ الشيخوخة.

 وتشير الدراسات إلى أن مكملات فلافانول الكاكاو قد تُقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبينما تحتوي الشوكولاتة على عناصر غذائية مفيدة، تُقدم المكملات جرعةً مُركزةً دون إضافة السعرات الحرارية والدهون والسكريات.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 17.9 مليون شخص سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويشهد معدل الإصابة بأمراض القلب ارتفاعاً، لا سيما بين الشباب، وغالباً ما تلعب عوامل نمط الحياة دوراً هاماً.

أحرص على تناولها .. منها الشكولاتة أطعمة تحسن الصحة النفسية

وقد أظهرت الأبحاث أن للشوكولاتة تأثيراً وقائياً على القلب

وجدت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت دراسات سابقة أن الشوكولاتة مفيدة لضغط الدم وبطانة الأوعية الدموية؛ إلا أن هذه الدراسة ركزت على تأثير هذه الحلوى على الأوعية الدموية المغذية للقلب (الشرايين التاجية). ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة أكثر من مرة أسبوعيًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 8%.

تحتوي الشوكولاتة على عناصر غذائية مفيدة للقلب مثل الفلافونويدات، والميثيل زانتين، والبوليفينول، وحمض الستياريك، والتي قد تقلل الالتهاب وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة أو كوليسترول HDL).

يبدو أن الشوكولاتة واعدة للوقاية من مرض الشريان التاجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد الكمية ونوع الشوكولاتة التي يمكن التوصية بها،" كما قال الباحثون.

الشوكولاتة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية

تشتهر الشوكولاتة بخصائصها الوقائية للقلب، بفضل الفلافونويدات، ولكن هل يمكن للمكملات الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ لفهم ذلك، أجرى باحثون في مستشفى بريغهام والنساء تجربة عشوائية واسعة النطاق. في هذه التجربة، اختبروا الآثار طويلة المدى لمكمل فلافانول الكاكاو للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدوا دلائل على تأثيرات وقائية على القلب والأوعية الدموية لفلافانول الكاكاو، بما في ذلك انخفاض بنسبة 27% في نقطة النهاية الثانوية للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

عند النظر في مجمل الأدلة المتعلقة بنقاط النهاية القلبية الوعائية الأولية والثانوية في الدراسة، نرى مؤشرات واعدة على أن مكمل فلافانول الكاكاو قد يقلل من مضاعفات القلب والأوعية الدموية المهمة، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وصرح الباحثون: "تستحق هذه النتائج مزيدًا من البحث لفهم آثار فلافانول الكاكاو على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل".

أشارت دراسات سابقة إلى فوائد صحية للفلافانول، وهي مركبات موجودة في العديد من الأطعمة النباتية، بما في ذلك الكاكاو والشاي والعنب والتوت، ولم تكن هذه الدراسة تجربةً على الشوكولاتة، بل هي تجربةٌ دقيقةٌ على مُكمّلٍ غذائيٍّ من مستخلص الكاكاو يحتوي على مستوياتٍ من فلافانول الكاكاو لا يُمكن للشخص استهلاكها بشكلٍ واقعيٍّ من الشوكولاتة دون إضافة سعراتٍ حراريةٍ ودهونٍ وسكرياتٍ زائدةٍ إلى نظامه الغذائي، وفقًا للباحثين، نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية .

المصدر: timesofindia

الشوكولاتة الفلافانولات السعرات الحرارية القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

جانب من الاحتفال

«الصحة» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يفتتح جامعة القاهرة الأهلية في أول أيام العام الدراسي

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: القنطرة غرب تتحول إلى مركزٍ لصناعة المنسوجات في مصر

بالصور

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد