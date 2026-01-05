فوائد ماء القرفة في الشتاء.. كوب واحد صباحًا يغيّر يومك بالكامل

مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يتجه كثيرون إلى تبنّي عادات صباحية بسيطة تساعد على الشعور بالدفء وتعزيز الصحة العامة مع بداية اليوم، ويأتي في مقدمة هذه العادات شرب كوب من ماء القرفة الدافئ.

وذكر موقع Times Entertainment أن ماء القرفة يُعد من أسهل المشروبات الصحية التي يمكن إدخالها في الروتين اليومي، إذ لا تقتصر القرفة على كونها نكهة مميزة فقط، بل تُعد كنزًا صحيًا غنيًا بالعناصر الغذائية والمركبات الطبيعية المفيدة للجسم.





يمنح الجسم الدفء ويحسّن الدورة الدموية

تتميز القرفة بخصائصها الدافئة، حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز تدفق الدم في الجسم، وهو ما يساهم في الشعور بالدفء ومقاومة برودة الطقس خلال فصل الشتاء، خاصة في الصباح الباكر.

يدعم جهاز المناعة

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية وخصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى الموسمية، ويسهم في تقوية جهاز المناعة بشكل عام.



يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم

يساهم شرب ماء القرفة في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، الأمر الذي يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري أو لمن يسعون للوقاية من ارتفاع السكر.

يعزز فقدان الوزن وحرق الدهون

يساعد ماء القرفة على تنشيط معدل الحرق في الجسم، كما يمنح شعورًا بالامتلاء والشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، ويدعم خطط إنقاص الوزن.

يحارب البكتيريا والميكروبات

تتمتع القرفة بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والميكروبات، ما يجعلها فعالة في حماية الجسم من العدوى، خاصة خلال فصل الشتاء الذي تزداد فيه الأمراض الموسمية.

غني بمضادات الأكسدة

تُعد القرفة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الالتهابات ومحاربة الإجهاد التأكسدي، الأمر الذي يدعم صحة القلب ويحسن وظائف الجسم الحيوية.

يقلل الالتهابات وآلام المفاصل

أظهرت بعض الدراسات أن القرفة تحتوي على مركبات طبيعية لها تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل آلام المفاصل وتحسين صحة العضلات والجسم بشكل عام.

عادة صباحية بسيطة بفوائد كبيرة

ويُعد شرب كوب من ماء القرفة الدافئ في الصباح عادة بسيطة لا تتطلب مجهودًا، لكنها تحمل فوائد صحية كبيرة، بدءًا من تعزيز المناعة، مرورًا بتحسين الدورة الدموية والهضم، وصولًا إلى تنظيم مستوى السكر في الدم.

ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال هذا المشروب ضمن الروتين اليومي خلال فصل الشتاء قد يكون خطوة صغيرة، لكنها فعالة نحو نمط حياة صحي وجسم أكثر نشاطًا.