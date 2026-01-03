حلوى شتوية…طريقة عمل بسكوت الزنجببيل والقرفة

بسكوت الزنجببيل والقرفة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل فهي مناسبة للأجواء الشتوية و الطقس البارد.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بسكوت الزنجببيل والقرفة،فيما يلي…..





مقادير بسكوت الزنجببيل والقرفة

● 2 كوب دقيق

● ½ كوب سكر بودرة

● ملعقة صغيرة زنجبيل بوردة

● ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

● بيضة

● فانيليا

● 2 ملعقة كبيرة عسل أسود

● ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● ½ كوب سمنة

للتقديم

● سكر بودرة





طريقة تحضير بسكوت الزنجببيل والقرفة

يخلط السكر والعسل والسمنة والبيض والفانيليا

يضاف الدقيق والقرفة والزنجبيل والبيكنج بودر والملح

يقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام عجينة متماسكة

تفرد بالنشابة وتقطع دوائر

يرص في صينية ويوضع في الفرن حتى تمام النضج.