أقماع التورتيلا بحشوة الدجاج والمشروم من الأطباق اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أقماع التورتيلا بحشوة الدجاج والمشروم، فيما يلي…





مقادير أقماع التورتيلا بحشوة الدجاج والمشروم

● خبز تورتيلا

● بيض لدهن التورتيلا

● سمسم

للحشوة:

● ٢ صدور دجاج مسلوق

● ١ كوب مشروم

● ١ بصل صغير مفروم

● ملح فلفل

● ٢ كوب جبنة كريمي

● ١ كوب جبن شيدر

للوجه:

● رمان

● ذرة



للتقديم

● ١/٢ كوب مايونيز

● ١/٤ كوب كاتشب









طريقة تحضير أقماع التورتيلا بحشوة الدجاج والمشروم



يقطع التورتيلا أنصاف

ثم يلف على شكل قرطاس ويغلق بخلل أسنان ثم يدهن بالبيض ويرش بالسمسم

ويخبز في الفرن

تخلط مقادير الحشوة وتحشى بها التورتيلا

ثم تغطى من الوجه بالذرة أو الرمان

وتقدم