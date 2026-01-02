عشان تدفي…. طريقة عمل شوربة مشروم بمذاق لا يقاوم

شوربة المشروم من الأطباق الجانبية الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بالأخص خلال الأيام الباردة فهي تساعد على الشعور بالتدفئة.

قدمت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة مشروم فيما يلي…





مقادير شوربة مشروم

● مشروم

● مرقة

● جزر

● ثوم

● بصل

● كرفس

● كريمة طبخ

● بصل أخضر

● زبدة

● زيت

● زعتر جاف

● نشا

● ملح وفلفل أسود

● خبز توست محمص









طريقة تحضير شوربة مشروم

يشوح الثوم المفروم في الزبدة والزيت في إناء على النار

يضاف المشروم والجزر والكرفس والبصل والبصل الأخضر

يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل ويقلب كل الخليط

يضاف المرقة والنشا المذاب في القليل من المرقة أو الماء والكريمة ويقلب كل الخليط

يغرف الخليط عند النضج ويقدم مع الخبز