english EN
مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز بالسجق والفلفل الألوان.. جديد وغير تقليدي

طريقة عمل أرز بالسجق والفلفل الألوان
طريقة عمل أرز بالسجق والفلفل الألوان
هاجر هانئ

أرز بالسجق والفلفل الألوان من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لذيذ.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بالسجق والفلفل الألوان بمذاق لذيذ ولايقاوم.

مقادير أرز بالسجق والفلفل الألوان


● أرز بسمتي

● سجق مقطع صغير

● فلفل ألوان مكعبات

● ملح وفلفل

● ثوم مفروم

● بابريكا مدخنة

● شطة

● 7 بهارات

طريقة تحضير أرز بالسجق والفلفل الألوان


يشوح السجق والفلفل الألوان في الزيت مع الثوم
ثم يضاف الأرز والملح والفلفل والشطة وال7 بهارات ويخلطوا جيدا
ثم يضاف ماء مغلي ويترك حتى الغليان
ثم يغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام الطهي
ويقدم ساخنا

