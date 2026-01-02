قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

زي المحلات.. طريقة عمل الفسيخ في المنزل

ريهام قدري

الفسيخ من الاكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير ولذلك يمكن عمل الفسيخ في المنزل.. إليكم الطريقة .

المكونات
سمك بوري طازج جدًا (متوسط الحجم)
ملح خشن (ملح صخري)
فلفل حار مطحون (اختياري)
أكياس بلاستيكية سميكة أو وعاء محكم الإغلاق
قفازات طبية


طريقة التحضير


أولًا: اختيار وتجهيز السمك (اليوم الأول)
يُشترط اختيار سمك طازج للغاية، ويُعرف ذلك بلمعان العينين، واحمرار الخياشيم، وخلو السمك من أي روائح غير طبيعية.
يُمنع غسل السمك بالماء منعًا باتًا.
يُمسح السمك جيدًا من الخارج باستخدام مناديل ورقية جافة.
تُفتح الخياشيم برفق دون شق بطن السمكة.
ثانيًا: التمليح
تُملأ الخياشيم بالكامل بالملح الخشن.
يُغطّى جسم السمكة بطبقة كثيفة من الملح من جميع الجهات.
يمكن إضافة الفلفل الحار المطحون مع الملح حسب الرغبة.
ثالثًا: التغليف والتخزين
تُلف كل سمكة بإحكام داخل كيس بلاستيكي سميك.
يُفرّغ الهواء تمامًا من الكيس.
تُوضع السمكة داخل وعاء أو برطمان محكم الإغلاق.
تُحفظ في مكان دافئ وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
مدة التخمير (14 يومًا)
تُقلّب الأسماك مرة كل 3 أيام دون فتح الأكياس.
يُلاحظ خروج بعض السوائل، وهو أمر طبيعي.
بعد مرور 14 يومًا يصبح الفسيخ جاهزًا للاستخدام.

