تناول هذه الأكلات و تقل ملابسك …نصائح ضرورية للتعامل مع التقلبات الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد عدة مناطق مصر تقلبات ملحوظة في الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتستمر هذه الأجواء حتى يوم الأربعاء القادم، مع دعوات باتخاذ الحيطة والحذر





نصائح للتعامل مع الطقس البارد

-ارتداء ملابس الثقيلة التي تتكون من عدة طبقات لتوفير الدفء.

-استخدام وشاحا وقبعة وجوارب صوفية للحفاظ على دفء الرأس والأطراف.

-ارتداء أحذية مغلقة ومقاومة للماء لتجنب البلل خلال الأمطار.

-غسل اليدين بانتظام لتجنب انتقال العدوى

-تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الأنفلونزا.

-اجلس في الأماكن الدافئة بعيدا عن النوافذ أو الأبواب المفتوحة.

-ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية والحفاظ على دفء الجسم.

-تجنب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق أثناء الطقس البارد الشديد.

-تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والطاقة

- شرب المشروبات الدافئة مثل الحليب الساخن أو -تناول شاي الأعشاب خلال النهار وقم بتضمين الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين ج لتعزيز المناعة.





