4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
مرأة ومنوعات

لماذا يحتاج الجسم إلى المزيد من القرفة في الشتاء.. لن تتوقع

القرفة
القرفة
هاجر هانئ

القرفة من التوابل الشتوية الفعّالة التي تدعم الصحة العامة من خلال تحسين الدورة الدموية، وخفض الكوليسترول، وتنظيم ضغط الدم، والمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم. وهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، كما أنها تُبطئ عملية الهضم وتمنح الدفء. ينصح الخبراء بإضافة القرفة إلى الطعام أو شرب شاي القرفة للاستفادة القصوى من فوائدها الشتوية.

يرتبط الشتاء والقرفة ارتباطًا وثيقًا. تُستخدم هذه التوابل العطرية متعددة الأغراض بطرق عديدة في جميع أنحاء العالم - المخبوزات والوجبات وحتى المشروبات - ولا يقتصر تنوعها على تحسين النكهة فحسب. وفقًا للخبراء، تُعد القرفة واحدة من أفضل التوابل لصحتك العامة ورفاهيتك، خاصة في الطقس البارد.

يقول الخبراء إن إدخال كميات معتدلة من القرفة كجزء من نظامك الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم والوزن، بالإضافة إلى توفير الدفء.

ما هي فوائد القرفة للجسم؟

تتضمن بعض فوائد القرفة، وخاصة في أشهر الشتاء، ما يلي:

يخفض الكوليسترول وضغط الدم

في الأشهر الباردة، قد يرتفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول نتيجةً لانقباض الأوعية الدموية. لذا، يُعدّ القرفة مفيدًا للغاية، إذ يُحسّن الدورة الدموية وضغط الدم، ويُخفّض مستويات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول الضار (LDL). يُمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ينظم نسبة السكر في الدم

يُفيد القرفة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولا سيما مرضى السكري من النوع الثاني. وتشير الدراسات إلى أن القرفة تُساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم وتحسين امتصاصه.

غنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة

يحتوي القرفة على الكومارين وحمض السيناميك، بالإضافة إلى الأوجينول والسينامالدهيد. تتمتع جميع هذه المواد بخصائص قوية مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة لمرض السكري.

يبطئ عملية الهضم

وفقًا للدراسات، يبطئ القرفة عملية الهضم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل معدل دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم بعد الوجبات.

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

كيفية تناول القرفة؟

يمكن تناول القرفة كتوابل في الأطعمة العادية أو حتى كمكمل غذائي. عادةً ما تُستهلك مكملات القرفة على جرعات متفرقة خلال اليوم، مع الطعام أو بدونه. ومن الطرق البسيطة الأخرى لتقليل استهلاك القرفة إضافتها إلى وجباتك ومشروباتك ووجباتك الخفيفة. يُعد شاي القرفة مشروبًا رائعًا، ويمكنك تناوله مرتين يوميًا للحصول على أقصى فائدة.

ينصح الأطباء بشرب شاي القرفة الساخن كل صباح لتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم خلال أشهر الشتاء.

المصدر: timesnownews

القرفة شاي القرفة ضغط الدم فوائد القرفة المخبوزات

