كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
احتجاز تلميذة.. النيابة الإدارية بالغربية تحيل 4 موظفين بمدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية
مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف أسباب زيادة الأزمات القلبية.. لن تتوقع

هاجر هانئ

تعتبر الأزمات القلبية من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين كبار السن و الشباب أيضا، لذا كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في منشور على الفيسبوك، عن سبب زيادة الأزمات القلبية في الأونة الأخيرة.

كتب جمال شعبان في منشوره:"سؤال بييجي لي كتير..ليه الأزمات القلبية زادت
وازاي أعرفها وازاي أساعد اللي عنده ازمة قلبية، الأزمات القلبية زادت لأسباب كتير."
أضاف:" التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير،وارتفاع السكر 
عدم ممارسة الرياضة ولا المشي مما أدي الي ترهل الجسم،وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، نوعية الأكل غير الصحي، والسمن الصناعي والمشروبات الغازية."

أستطرد:"التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات والمكملات الهورمونية دون اشراف طبي، طبعا التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير فيه عائلات عندها استعداد لامراض تصلب الشرايين وازمات القلب."

أضاف جمال شعبان:"ازاي اعرف الأزمة القلبية، مش لازم استني لما قلبي يتعب 
لازم الاكتشاف المبكر، اكتشاف الضغط بالقياس والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج، الشعور اي وجع في منطقة الصدر مش متعود عليه بيزيد مع المجهود سواء كان الوجع  على شكل حموضة او حرقات او سكاكين بتقطع."

نصح:" اسعاف المريض ٤ اقراص اسبرين اطفال او ٤ اقراص مضاد للصفائح بلافيكس، لصقة نيترودرم ع الصدر، استدعاء الاسعاف في حالة عدم سكون الوجع، لازم نتعلم ازاي نعمل تدليك للقلب لإسعاف الشخص اللي عنده أزمة لو توقف قلبه، لازم تهدوا اعصابكم..الدنيا منفاتة ."

