جمال شعبان يكشف أسباب زيادة الأزمات القلبية.. لن تتوقع

تعتبر الأزمات القلبية من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين كبار السن و الشباب أيضا، لذا كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في منشور على الفيسبوك، عن سبب زيادة الأزمات القلبية في الأونة الأخيرة.

كتب جمال شعبان في منشوره:"سؤال بييجي لي كتير..ليه الأزمات القلبية زادت

وازاي أعرفها وازاي أساعد اللي عنده ازمة قلبية، الأزمات القلبية زادت لأسباب كتير."

أضاف:" التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير،وارتفاع السكر

عدم ممارسة الرياضة ولا المشي مما أدي الي ترهل الجسم،وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، نوعية الأكل غير الصحي، والسمن الصناعي والمشروبات الغازية."

أستطرد:"التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات والمكملات الهورمونية دون اشراف طبي، طبعا التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير فيه عائلات عندها استعداد لامراض تصلب الشرايين وازمات القلب."



أضاف جمال شعبان:"ازاي اعرف الأزمة القلبية، مش لازم استني لما قلبي يتعب

لازم الاكتشاف المبكر، اكتشاف الضغط بالقياس والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج، الشعور اي وجع في منطقة الصدر مش متعود عليه بيزيد مع المجهود سواء كان الوجع على شكل حموضة او حرقات او سكاكين بتقطع."

نصح:" اسعاف المريض ٤ اقراص اسبرين اطفال او ٤ اقراص مضاد للصفائح بلافيكس، لصقة نيترودرم ع الصدر، استدعاء الاسعاف في حالة عدم سكون الوجع، لازم نتعلم ازاي نعمل تدليك للقلب لإسعاف الشخص اللي عنده أزمة لو توقف قلبه، لازم تهدوا اعصابكم..الدنيا منفاتة ."