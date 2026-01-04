عبير فؤاد تحذر مواليد برج العذراء من هذا الشهر

برج العذراء من الأبراج الترابية التي تبدأ من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، ومع بداية العام الجديد يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة توقعات أبراج 2026.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج العذراء في 2026.

توقعات برج العذراء 2026

توقعات برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

في العام الجديد.. ستجد في نفسك شعورا بالرضا، وتبدو أكثر استعدادا لتقبل الحياة كما هي. ستكون أكثر مرونة، وعلى غير عادتك ستعطي مزيدا من الاهتمام لرغبات شريك حياتك. قد يكون عامًا رائعًا أو سيئًا، لكن في النهاية سيجلب لك عام 2026 الهدوء والسكينة من خلال وضع روتين يناسبك.



إذا كنت غير مرتبط:

طوال الربع الأول من العام قد تميل إلى تأجيل الارتباطات العاطفية. لذلك، من المرجح أن تظلّ خاليا لفترة مفضلا فكرة عدم الارتباط، لكن في الربيع.. قد تبدو أكثر استعدادا للوقوع في الحب، رغم إصرارك على مقاومة فكرة الارتباط.

توقعات برج العذراء على الصعيد المهني والمالي

إن عام 2026 يخلصك تدريجيا من الضغوط، ويمنحك قدرة على التميّز في مسارك المهني، وفي الربيع.. قد تظهر فرص جديدة تدعوك للتفكير خارج الصندوق. بالنسبة للبعض من مواليد العذراء.. يسمح لكم الوضع الفلكي بابتكار أعمال متميزة، أو فتح آفاق جديدة، ومجالات خبرة جديدة، حينئذٍ لا تترددوا في مواكبة أحدث الأفكار.

في الأمور المالية.. من أول العام تخطط جيدا لتأمين مستقبلك، وتميل للاستثمار في مشاريع مربحة، لكن انتبه ابتداء من شهر يوليو.. كن حذرًا، وضع ميزانية واقعية لكل شيء.

توقعات برج العذراء على الصعيد الصحي

في عام 2026.. ستكتشف في داخلك قوة مدهشة. في الربيع: تتحسن مناعتك وتشعر بمزيد من الطاقة، فقط معظم الوقت في النصف الثاني من العام.. لا تهمل شكوى جسدك. فكلما تمكنت من تلبية احتياجاتك البدنية كلما شعرت بالراحة.