معسكر مغلق لـ الأهلى بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة في الدوري

يختتم فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب مختار التتش، ثم يعلن توروب قائمة المباراة التى تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة وذلك لإستعادة صدارة المسابقة.

ويستعيد فريق الأهلي جهود الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد شكري في قائمة مباراة سموحة بعد غيابهما عن لقاء الجونة للإيقاف، بينما يستمر غياب الثنائى أحمد سيد زيزو وعمرو الجزار بسبب الإصابة العضلية، كما يغيب الثنائى مروان عطية وياسر إبراهيم عن لقاء سموحة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام الجونة.