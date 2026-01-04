قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام في البرد

ريهام قدري

الاستحمام في الجو البارد قد يكون له فوائد وأضرار في الوقت نفسه، ويتوقف الأمر على درجة برودة الماء وحالة الشخص الصحية ومدة التعرض.

أولًا: الفوائد المحتملة

تنشيط الدورة الدموية: الماء البارد يدفع الأوعية الدموية للانقباض ثم التمدد، ما يحسّن تدفق الدم.

زيادة اليقظة والانتباه: يساعد على تنشيط الجهاز العصبي والشعور بالاستفاقة.
تقوية المناعة (بشكل غير مباشر) عند التعود التدريجي وليس المفاجئ.

تحسين المزاج: قد يساهم في تقليل التوتر وتحفيز إفراز هرمونات السعادة.

شد الجلد وتقليل الالتهابات: مفيد بعد التمارين الرياضية.

ثانيًا: الأضرار والمخاطر

صدمة حرارية: التعرض المفاجئ للماء شديد البرودة قد يسبب تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.
تشنج العضلات: خاصة لدى كبار السن أو من يعانون نقص الأملاح.
نزلات البرد ومضاعفاتها: خصوصًا إذا لم يتم التجفيف والتدفئة جيدًا بعد الاستحمام.
خطر على مرضى القلب والربو: قد يسبب ضيق تنفس أو اضطرابًا في ضربات القلب.
انخفاض حرارة الجسم إذا طال التعرض للماء البارد.

نصائح للاستحمام الآمن في البرد

تجنّب الماء شديد البرودة، وابدأ بماء فاتر ثم أخفض الحرارة تدريجيًا.
لا تطِل مدة الاستحمام.
جفف الجسم فورًا وارتدِ ملابس دافئة.
تجنّبه تمامًا إذا كنت مريضًا أو تشعر بقشعريرة شديدة.
الأطفال وكبار السن بحاجة لحذر مضاعف.
الخلاصة
الاستحمام في البرد قد يكون مفيدًا إذا كان معتدلًا ومدروسًا، لكنه قد يصبح خطرًا إذا كان مفاجئًا أو شديد البرودة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

الاستحمام استحمام فوائد الاستحمام

