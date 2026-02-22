الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة

يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة منافسه سموحة غدا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويحاول الأهلي استمرار النتائج الإيجابية في بطولة الدوري بعد الفوز على فريق الجونة في الجولة الماضية بنتيجة 1-0.

ويسعى فريق سموحة لتدارك الخسائر التي لاحقته في أخر جولتين بعد الفوز على بيراميدز في بطولة الدوري حيث سقط أمام الزمالك وبعدها أمام الاتحاد السكندري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا ونقطة وحيده عن الوصيف والمركز الزمالك وبيراميدز .

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة غدا الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.