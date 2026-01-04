قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جراحة دقيقة لطفلة 7 سنوات بمستشفى المنصورة.. لحظات تحبس الأنفاس
بالأسماء.. أخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك
دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
رنا عصمت

تُعد قهوة الصباح طقسًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه لدى الكثيرين، فهي ليست مجرد مشروب، بل لحظة هدوء وبداية يوم بطاقة إيجابية.

تتمتع القهوة بعدد من الخصائص الصحية والغذائية الفريدة والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من بعض الأمراض.

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض..

 

1-الوقاية من سكرى النوع الثانى:

أثبتت الدراسات أن تناول القهوه بصورة يومية يقي من خطر الإصابه بمرض السكري النوع الثاني، وهي تحتوي على المعادن كالماغنسيوم الذي يساعد الجسم على إنتاج هرمون الانسولين اللازم للتحكم في معدل السكر في الدم.

2-الوقاية من السرطان:

القهوة تحتوي على مادة Praxanthine التي لها تأثير قوى ضد السرطان و تليف الكبد لأنها تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية، كما تساعد على مواجهة تليف خلايا الكبد.

3-الوقاية من النقرس:

اثبتت الدراسات الحديثة وجود علاقة بين استخدام القهوة لفترات طويلة وضعف فرصة الإصابه بالنقرس الناتج عن زيادة نسبه حمض اليوريك.

4-الوقاية من الصداع:

تؤثر القهوة على الأعصاب في الدماغ حيث تساعد في تقليل حجم الأوعية الدموية، وبالتالي هي تعالج الصداع خاصة في بدايته حتى لا يزداد سوءاً.

المصدرDailyMedicalinfo

القهوة الوقاية من السرطان القهوة على الأعصاب الوقاية من الصداع تناول القهوه بصورة يومية يقي من خطر الإصابه بمرض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد