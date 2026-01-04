القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

تُعد قهوة الصباح طقسًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه لدى الكثيرين، فهي ليست مجرد مشروب، بل لحظة هدوء وبداية يوم بطاقة إيجابية.

تتمتع القهوة بعدد من الخصائص الصحية والغذائية الفريدة والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من بعض الأمراض.

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض..

1-الوقاية من سكرى النوع الثانى:

أثبتت الدراسات أن تناول القهوه بصورة يومية يقي من خطر الإصابه بمرض السكري النوع الثاني، وهي تحتوي على المعادن كالماغنسيوم الذي يساعد الجسم على إنتاج هرمون الانسولين اللازم للتحكم في معدل السكر في الدم.

2-الوقاية من السرطان:

القهوة تحتوي على مادة Praxanthine التي لها تأثير قوى ضد السرطان و تليف الكبد لأنها تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية، كما تساعد على مواجهة تليف خلايا الكبد.

3-الوقاية من النقرس:

اثبتت الدراسات الحديثة وجود علاقة بين استخدام القهوة لفترات طويلة وضعف فرصة الإصابه بالنقرس الناتج عن زيادة نسبه حمض اليوريك.

4-الوقاية من الصداع:

تؤثر القهوة على الأعصاب في الدماغ حيث تساعد في تقليل حجم الأوعية الدموية، وبالتالي هي تعالج الصداع خاصة في بدايته حتى لا يزداد سوءاً.

المصدرDailyMedicalinfo