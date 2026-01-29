وزير خارجية إيران: أوروبا ترتكب خطأ استراتيجي فادح بتصنيفها قواتنا الوطنية منظمة إرهابية

أكد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، أن أوروبا منشغلة بتأجيج الصراع ولا توجد أي دولة أوروبية تعمل على تجنب حرب شاملةن حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل



وقال عراقجي: “موقف الاتحاد الأوروبي الحالي بشأن إيران يضر بمصالحه ضررا بالغا”.

وتابع عراقجي:" دول عدة تسعى لمنع حرب شاملة ليس من بينها دولة أوروبية واحدة".

وأكمل عراقجي:" أوروبا ترتكب خطأ استراتيجيا فادحا بتصنيفها قواتنا الوطنية منظمة إرهابية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية.