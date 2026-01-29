وسيم السيسي: المصريون القدماء ليسوا فراعنة.. وحضارتنا لم يبنيها سكان كوكب آخر

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن الحضارة المصرية القديمة مبنية على أساس علمي وليس قيام سكان كوكب آخر ببناؤها .

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" عايز أرفع الظلم التاريخي عن تاريخ مصر والحضارة المصرية".



وتابع وسيم السيسي:" لا يجوز وصف القدماء المصريين بانهم فراعنة وهذا امر غير مقبول ".

واكمل وسيم السيسي:" كافة ملوك مصر لم يكن هناك صفة الفرعون في أي ملك من ملوك مصر "، مضيفا:" لو تم تداول اسم فرعون كاسم مفيش مشكلة لكن لم تكن صفة للمصريين القدماء".



وأكمل وسيم السيسي:" هناك من يتهم المصريين القدماء بالجهل وهذا امر غير صحيح ".

