وسيم السيسي: أرفض وصف المصريين القدماء بـ«الفراعنة».. والأهرامات ليست مجرد مقابر

أكد المفكر وعالم المصريات الدكتور وسيم السيسي رفضه استخدام مصطلح «الفراعنة» للإشارة إلى المصريين القدماء، مفضلًا تسميتهم بـ«المصريين القدماء»، معتبرًا أن المصطلح الشائع لا يعكس الدقة التاريخية والحضارية لتلك الحقبة.

الرأي السائد بين الكثيرين

وقال السيسي، خلال حواره التلفزيوني ببرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة MBC مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، إن الرأي السائد بين الكثيرين يذهب إلى أن الأهرامات بُنيت جميعها كمقابر، إلا أن هذا الطرح محل جدل كبير.

جدل تاريخي

وأضاف أن هرم خوفو تحديدًا يُثار حوله جدل تاريخي، حيث تشير بعض الآراء إلى أن عمره يصل إلى نحو 10 آلاف سنة، مرجحًا أن الملك خوفو لم يقم ببنائه من الأساس، وإنما قام بترميمه فقط.

وأشار وسيم السيسي إلى وجود آراء أخرى غير تقليدية، تفيد بأن بعض ما يُطلق عليه «المقابر» قد تكون في الأصل محطات لتوليد الطاقة أو الكهرباء، لافتًا إلى أن هذه الفرضيات ما زالت مثار نقاش بين الباحثين والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

إعادة قراءة التاريخ

وأكد السيسي في ختام حديثه أن الحضارة المصرية القديمة لا تزال تحمل العديد من الأسرار، داعيًا إلى إعادة قراءة التاريخ بعقلية علمية بعيدة عن المسلمات الشائعة.