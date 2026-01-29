وسيم السيسي : أنا طبيب جراح .. وأسعد لحظات حياتي في غرفة العمليات

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أنه شغوف بدراسة علم المصريات والآثار المصرية على مدار سنوات طويلة .

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" أنا طبيب جراح ومازالت امارس المهنة حتى الآن ".

وتابع" من أسعد لحظات حياتي أثناء تواجدي اخل غرفة العمليات وينتابني إحساس بانني أقوم بمهنة نبيلة والقيام بمصارعة الموت للإبقاء على حياة المريض ".



واستطرد" أستاذ لي اكد لنا أن أي طبيب جراح يجب ان يمتلك 3 أشياء وهم قلب أسد وعين صقر وأصابع امرأة كي تكون أصابع الجراح رقيقة مع أنسجة المريض ".

واكمل وسيم السيسي:" الفن مصطلح يصدر على كل من يملك مهارة يدوية وهذا الامر ينطبق على الأطباء الجراحين ".

