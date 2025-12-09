مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نفضل تحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا عبر الدبلوماسية

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تُفّضل إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا عبر المسار الدبلوماسي، رغم استمرارها في تحقيق أهدافها ميدانيا.



وأوضح نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إن "الخيارات المتاحة لتحقيق أهداف العملية تتمثل في المسار العسكري أو السياسي"، مضيفا "أن بلاده تفضل بطبيعة الحال الحل الدبلوماسي".



وأشار إلى أن موسكو "لا ترى حاليا شروطا جدية لنجاح هذا المسار"، بسبب ما وصفه بـ"أنشطة بعض القوى الأوروبية المتشددة التي تقّوض فرص التفاوض".



وحذر نيبينزيا من أن أي مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا ودول أوروبية "لن تكون صراعا محدودا"، مؤكدا أنها قد تهدد "مستقبل العالم بأسره".