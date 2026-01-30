قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا تقتل أكثر من 8000 جندي أوكراني خلال أسبوع

محمود نوفل

نجحت  وحدات مجموعة قوات "الجنوب" في روسيا في تحرير حررت بلدة بيرستوك بجمهورية دونيتسك الشعبية بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة الروسية في تحرير بلدة تيرنوفاتويه بمنطقة زابوروجيه.

وبحسب البيان الصودر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد شنت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية 3 راجمات قتالية PC30 بما في ذلك منصات MLRS.

وأضافت الوزارة الروسية: السيطرة على قرية ريتشنوي بمنطقة زابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1300 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 950 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وواصلن الدفاع الروسية بيانها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1020 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وأردفت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" واصلت عملياتها الهجومية النشطة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2680 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

واوضحت الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 315 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2315 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني وزارة الدفاع الروسية الحرب الروسية الأوكرانية

