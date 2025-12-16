موعد مباراة مصر ونيجيريا قبل أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة ودية هامة أمام منتخب نيجيريا، اليوم الثلاثاء على ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، ضمن استعداداته لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تحمل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني للفراعنة، بقيادة حسام حسن، الذي يسعى من خلالها لتقييم مستوى اللاعبين، تجربة بعض الخطط التكتيكية، وتعزيز الانسجام بين العناصر الأساسية والجديدة قبل انطلاق البطولة.

وفي المقابل، يدخل المنتخب النيجيري اللقاء بطموحات مماثلة، معتمداً على مجموعة من لاعبيه المحترفين في الدوريات الأوروبية، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا رغم كونها ودية.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة ندية كبيرة بين الفريقين، نظراً للتاريخ الطويل من اللقاءات المثيرة بين مصر ونيجيريا على المستوى القاري والدولي، والتي دائمًا ما تتميز بالإثارة والقوة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تُقام مباراة مصر ونيجيريا الودية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمواجهة مصر ونيجيريا

سيتم بث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت، لتتيح للجماهير متابعة اختبار حقيقي لقوة الفراعنة أمام منافس إفريقي من العيار الثقيل قبل البطولة القارية.

ملعب مباراة مصر ونيجيريا

ستُقام المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.