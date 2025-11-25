أخبار التوك شو| رئيس الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوز .. أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



منافسة شرسة بين المرشحين في محافظة القليوبية في انتخابات النواب 2025

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، من محافظة القليوبية، إن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يبدو شديد السخونة، خاصة في ظل المنافسة القوية بين مرشحي الأحزاب والمستقلين.



وزير الخارجية: يجب توفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى السودان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا حيث أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أن موقف بلاده الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته.



مسئول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال مسؤول أمريكي، إن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل.



ولا تكتموا الشهادة.. مدير أوقاف كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني

قال الشيخ علي حنتور، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يجوز التهاون فيه، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل عرسًا انتخابيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم.





معتز الخصوصي: المرحلة الثانية من انتخابات النواب تحظى باهتمام كبير بعد توجيهات الرئيس السيسي

قال معتز الخصوصى ، الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد و المتخصص في الشئون البرلمانية ، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشهد أهمية كبيرة.



سمير فرج: الرئيس السيسي جدد ثقة المصريين في الانتخابات بالإعادة ببعض الدوائر

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك التزام وانضباط موجود أمام اللجان مع بدء عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحا أنه فضل بداية يومه بالمشاركة في الانتخابات.





رئيس الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوز في لجان التصويت

أكد المستشار أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أننا لن نسمح بأي تجاوز في أي لجنة انتخابية، منوها بأن العملية الانتخابية تتم بشكل منتظم، وآخر لجنة تم فتحها اليوم هي لجنة رقم 91 في منيا القمح.



اقتحام إحدى لجان الاقتراع بالدقهلية وتكسير صناديق التصويت.. تفاصيل

قال القاضي عماد عبد الحميد، رئيس لجنة متابعة الدقهلية، إن اللجنة 78 بالمحافظة حدث لها اقتحام من قبل أبناء أحد المرشحين بالدائرة، وقاموا بتكسير صناديق الاقتراع وبعثرة أوراق الانتخابات.





مدبولي: العلاقات بين مصر وإيطاليا تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر وإيطاليا تتطلعان إلى مستقبل يقوم على التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بين مصر وإيطاليا تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات.