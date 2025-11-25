قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوز .. أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


منافسة شرسة بين المرشحين في محافظة القليوبية في انتخابات النواب 2025
قال  كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، من محافظة القليوبية، إن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يبدو شديد السخونة، خاصة في ظل المنافسة القوية بين مرشحي الأحزاب والمستقلين.


وزير الخارجية: يجب توفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى السودان
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا حيث أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أن موقف بلاده الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته.


مسئول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال مسؤول أمريكي، إن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل.


ولا تكتموا الشهادة.. مدير أوقاف كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني
قال الشيخ علي حنتور، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يجوز التهاون فيه، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل عرسًا انتخابيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم.



معتز الخصوصي: المرحلة الثانية من انتخابات النواب تحظى باهتمام كبير بعد توجيهات الرئيس السيسي
قال معتز الخصوصى ،  الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد و المتخصص في الشئون البرلمانية ، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشهد أهمية كبيرة.
 

سمير فرج: الرئيس السيسي جدد ثقة المصريين في الانتخابات بالإعادة ببعض الدوائر
كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك التزام وانضباط موجود أمام اللجان مع بدء عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحا أنه فضل بداية يومه بالمشاركة في الانتخابات.



رئيس الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوز في لجان التصويت
أكد المستشار أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أننا لن نسمح بأي تجاوز في أي لجنة انتخابية، منوها بأن العملية الانتخابية تتم بشكل منتظم، وآخر لجنة تم فتحها اليوم هي لجنة رقم 91 في منيا القمح.


اقتحام إحدى لجان الاقتراع بالدقهلية وتكسير صناديق التصويت.. تفاصيل
قال القاضي عماد عبد الحميد، رئيس لجنة متابعة الدقهلية، إن اللجنة 78 بالمحافظة حدث لها اقتحام من قبل أبناء أحد المرشحين بالدائرة، وقاموا بتكسير صناديق الاقتراع وبعثرة أوراق الانتخابات.



مدبولي: العلاقات بين مصر وإيطاليا تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر وإيطاليا تتطلعان إلى مستقبل يقوم على التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بين مصر وإيطاليا تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات.

محافظة القليوبية انتخابات النواب السودان أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد