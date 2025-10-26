قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمانة تتحدى إغواء الأموال.. مسعف وسائق يسلمان 115 ألف جنيه وآيفون للشرطة بنجع حمادي

المسعف والسائق
المسعف والسائق
يوسف رجب

ضرب مسعف وسائق  بمحافظة قنا ، مثالاً جديداً فى الأمانة والإخلاص فى العمل، يضاف لسجل المسعفين الأمناء بهيئة الإسعاف المصرية، التى يتفانى أبنائها فى إنقاذ المصابين والمرضى فى كافة ربوع مصر.

المسعف والسائق لم يترددا فى تسليم الأمانة لأصحابها والحفاظ عليها كما هى، حتى يتسلمها أصحابها المصابين، دون نقص أو خلل فى محتوياتها، رغم القيمة المغرية للمبلغ المعثور عليه ومعه هاتف ايفون حديث.

المسعف والسائق، أكداب أن الأمانة واجب مهني وأخلاقي لا ينتظران عليه مقابلًا، وأن هذا الموقف ليس بجديداً على رجال الإسعاف بمحافظة قنا، ما لاقى إشادة واسعة من الأهالي وزملاء العمل تقديرًا لنزاهتهم ودورها المميز فى أداء الواجب الإنساني.
 

تفاصيل الواقعة التى جمعت ما بين الحزن والسعادة فى آن واحد، وقعت تفاصيلها بطريق نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية بركة، حيث وقع حادث تصادم بين سيارتين، نتج عنه عدد من المصابين وجرى إخطار الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

أثناء نقل المصابين عثر المسعف والسائق على المبلغ المالى وهاتف الايفون، فتوجها بالمصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتوجها بعد ذلك بالمبلغ إلى نقطة الشرطة لتسليم الأمانة إلى أصحابها، عقب تعرفيهم من الإصابة التى لحقت بهم جراء الحادث.

وبفحص المتعلقات المعثور عليها، تبين أنها 115 ألف جنيه وهاتف آيفون 16 بروماكس بحوزة المصابين، وجرى تسجيل ذلك فى محضر رسمى، وتركا الأمر لرجال الشرطة للقيام بدورهم.
 

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل أمام قرية بركة بطريق نجع حمادى الصحراوى الغربى، أسفر عن إصابة محمد مكي العدلي أحمد 45 عامًا، ومروان عبد الله، 27 عامًا، مقيمان بمحافظة الأقصر.

وأثناء نقل المصابين، عثر المسعف عبود رفاعي أحمد، وصفوت محمد عامر، فني قيادة "سائق سيارة الإسعاف"،  على مبلغ مالى وهاتف محمول خاص بالمصابين، فتم تسليمه لرجال الأمن بنقطة شرطة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 



قنا نجع حمادى مسعف هيئة الإسعاف المصرية رجال الإسعاف محافظة الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة مفاجئة وسط المواطنين بطنطا وكفر الزيات.. يتابع سير العمل والالتزام بالتعريفة ويتحدث مع المواطنين والسائقين في ساعة الذروة

المتحف المصري الكبير

عضو المنشآت السياحية: خطة شاملة لتطوير محيط المتحف الكبير .. وتجهيز تجربة رقمية تفاعلية للزوار

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُشارك مع معلمي الغربية في حملة تزيين الأسوار.. ويوجّه بتعميم المبادرة بالإدارات التعليمية

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد