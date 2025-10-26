أمانة تتحدى إغواء الأموال.. مسعف وسائق يسلمان 115 ألف جنيه وآيفون للشرطة بنجع حمادي

ضرب مسعف وسائق بمحافظة قنا ، مثالاً جديداً فى الأمانة والإخلاص فى العمل، يضاف لسجل المسعفين الأمناء بهيئة الإسعاف المصرية، التى يتفانى أبنائها فى إنقاذ المصابين والمرضى فى كافة ربوع مصر.

المسعف والسائق لم يترددا فى تسليم الأمانة لأصحابها والحفاظ عليها كما هى، حتى يتسلمها أصحابها المصابين، دون نقص أو خلل فى محتوياتها، رغم القيمة المغرية للمبلغ المعثور عليه ومعه هاتف ايفون حديث.

المسعف والسائق، أكداب أن الأمانة واجب مهني وأخلاقي لا ينتظران عليه مقابلًا، وأن هذا الموقف ليس بجديداً على رجال الإسعاف بمحافظة قنا، ما لاقى إشادة واسعة من الأهالي وزملاء العمل تقديرًا لنزاهتهم ودورها المميز فى أداء الواجب الإنساني.



تفاصيل الواقعة التى جمعت ما بين الحزن والسعادة فى آن واحد، وقعت تفاصيلها بطريق نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية بركة، حيث وقع حادث تصادم بين سيارتين، نتج عنه عدد من المصابين وجرى إخطار الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

أثناء نقل المصابين عثر المسعف والسائق على المبلغ المالى وهاتف الايفون، فتوجها بالمصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتوجها بعد ذلك بالمبلغ إلى نقطة الشرطة لتسليم الأمانة إلى أصحابها، عقب تعرفيهم من الإصابة التى لحقت بهم جراء الحادث.

وبفحص المتعلقات المعثور عليها، تبين أنها 115 ألف جنيه وهاتف آيفون 16 بروماكس بحوزة المصابين، وجرى تسجيل ذلك فى محضر رسمى، وتركا الأمر لرجال الشرطة للقيام بدورهم.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل أمام قرية بركة بطريق نجع حمادى الصحراوى الغربى، أسفر عن إصابة محمد مكي العدلي أحمد 45 عامًا، ومروان عبد الله، 27 عامًا، مقيمان بمحافظة الأقصر.

وأثناء نقل المصابين، عثر المسعف عبود رفاعي أحمد، وصفوت محمد عامر، فني قيادة "سائق سيارة الإسعاف"، على مبلغ مالى وهاتف محمول خاص بالمصابين، فتم تسليمه لرجال الأمن بنقطة شرطة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.







