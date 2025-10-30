نائب محافظ قنا يكرم الحاصلين على دورة إعداد المدربين

كرم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، 27 متدربا من الحاصلين على شهادة إعداد المدربين TOT، في إطار جهود المحافظة لتأهيل الكوادر البشرية ودعم منظومة التنمية البشرية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره محور التنمية الشاملة.

شهد فعاليات التكريم أحمد يوسف، مدير عام مركز المعلومات، وعبد الرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، وحنان صابر، مدير مركز تدريب علوم الحاسب والتنمية البشرية، ومنى عبد الرحيم، المسؤول الإداري بالمركز.

تأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها مركز تدريب علوم الحاسب والتنمية البشرية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات القيادة والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

وتسهم الدورات المتخصصة مثل إعداد المدربينTOT في نقل الخبرات وبناء جيل من المدربين الأكفاء القادرين على قيادة فرق العمل وتطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب توسيع نطاق التدريب ليشمل المجالات الإدارية والفنية والتكنولوجية المختلفة.

وأعرب المتدربون المكرمون، عن سعادتهم بتقدير المحافظة لجهودهم، مؤكدين أن البرنامج التدريبي أتاح لهم تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم القيادية، مما سينعكس إيجابًا على أدائهم المهني داخل مواقع عملهم.

وفي ختام الفعالية، سلم نائب المحافظ شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمتدربين المتميزين، موجها لهم التهنئة ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق، مع الدعوة إلى مواصلة مسيرة التعلم والتطوير لدعم جهود التنمية في محافظة قنا.