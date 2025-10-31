غدا.. محاكمة 53 متهما في خلية القطامية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا محاكمة 53 متهما، فى القضية رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2013، وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، تولى المتهمون من الأول وحتي الثالث، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في جرائم إرهابية.