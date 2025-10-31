قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
أحمد حلمي يكشف عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
خبير أثري: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة من مصر للعالم
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا
لحظة تاريخية .. التايمز الإسرائيلية: مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن
خبير أثري: مصر نجحت في استعادة مكانتها كقوة حضارية وثقافية عالمية
القاهرة للدراسات الاقتصادية: المتحف المصري الكبير نقطة تحول اقتصادي
بفائدة 3%..كيفية التقديم على شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

غدا.. محاكمة 53 متهما في خلية القطامية

المتهم
المتهم
أحمد مهدي

تنظر  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا محاكمة 53 متهما، فى القضية رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2013، وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، تولى المتهمون من الأول وحتي الثالث، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في جرائم إرهابية. 

جنايات القطامية الدائرة الأولى إرهاب بدر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

المتحف المصري

أيمن منصور: افتتاح المتحف الكبير شرف لكل المصريين

يانيك فيريرا

مفاجأة.. مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا

محمود الخطيب

الخطيب يشكر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

