بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

علقت خبيرة التجميل شيماء سعيد طليقة الفنان إسماعيل الليثي على أزمة الفنانة رحمة محسن بعد تسريب عدة فيديوهات خاصة لها على السوشيال ميديا.

ونشرت شيماء سعيد فيديو عبر تيك توك بعنوان “إسماعيل الليثي بيهددني زى رحمة محسن” ، وقالت من خلاله: “اتفو على الرجالة ، لان الرجالة خلاص مبقتش موجودة حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتصدر اسم الفنانة رحمة محسن مؤشرات البحث على جوجل وفي مختلف وسائل التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول قسيمة زواجها من رجل أعمال شهير ، بجانب تسريب عدة فيديوهات خاصة لها على السوشيال ميديا وإثباتات منسوبة إليها.

وفى أول تعليق للمأذون الشرعي الذي خرجت من مكتبه وثيقة عقد الزواج ، قال بسام فتحي عمار فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إنه بالفعل عقد القران بين الفنانة رحمة محسن وزوجها فى عام ٢٠٢٣ ، وان الطلاق وقع بعد اشهر من الزواج وتم فى عام ٢٠٢٤ عن طريق مأذون آخر.