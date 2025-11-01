رئيس الوزراء الكندي يعتذر لترامب بسبب خطأ يتعلق بـ"ريجان".. ماذا حدث ؟

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى اعتذارًا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشأن إعلان تلفزيوني عارض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن محادثات التجارة بين البلدين لن تُستأنف.

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كارني اعتذر عن إعلان حكومة أونتاريو الذي استخدم كلمات الرئيس السابق رونالد ريجان لنشر رسالة مناهضة للرسوم الجمركية إلى الجمهور الأمريكي.

وقال ترامب يوم الجمعة في لقاء مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "تربطني علاقة جيدة جدًا مع كارني. أنا معجب به كثيرًا، لكن ما فعلوه كان خطأً. لقد كان لطيفًا للغاية. لقد اعتذر عما فعلوه بالإعلان".

وأضاف "لقد كان إعلانًا كاذبًا. كان العكس تمامًا - رونالد ريجان كان يحب الرسوم الجمركية".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أنه اعتذر لترامب عن الإعلان المعارض للرسوم الجمركية.

وفي 14 أكتوبر الجاري، أطلقت حكومة أونتاريو إعلانًا مدته دقيقة واحدة، يتضمن مقاطع من خطاب ريجان الإذاعي في أبريل 1987 حول التجارة الحرة.

في الخطاب الكامل، دافع ريجان عن التطبيق الضيق للرسوم الجمركية، بينما أدان استخدامها على نطاق أوسع وظل الرئيس الراحل من أشد مؤيدي التجارة الحرة طوال فترة ولايته.

بعد أيام من بث الإعلان لأول مرة، انتقدت مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي حكومة أونتاريو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهى ترامب فجأة مفاوضات التجارة مع كندا، واصفًا الإعلان بالاحتيالي و"المزيف".

وافق رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، على إيقاف الحملة الإعلانية مؤقتًا، ولكن فقط بعد بثها مجددًا خلال بطولة العالم.

يوم الجمعة، أشار ترامب إلى اجتماع وجهًا لوجه مع كارني في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قال ترامب: "لقد تناولنا عشاءً رائعًا مع دول أخرى كما تعلمون. أعتقد أن لدينا علاقة شخصية جيدة جدًا"، مضيفا "أعتقد أن ما فعلوه كان خطأً، لكنه اعتذر".