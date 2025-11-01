قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذاعة جيش الاحتلال: الرفات التي سلمتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي محتجز
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يعتذر لترامب بسبب خطأ يتعلق بـ"ريجان".. ماذا حدث ؟

ترامب
ترامب
ناصر السيد

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى اعتذارًا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشأن إعلان تلفزيوني عارض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن محادثات التجارة بين البلدين لن تُستأنف.

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كارني اعتذر عن إعلان حكومة أونتاريو الذي استخدم كلمات الرئيس السابق رونالد ريجان لنشر رسالة مناهضة للرسوم الجمركية إلى الجمهور الأمريكي.

وقال ترامب يوم الجمعة في لقاء مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "تربطني علاقة جيدة جدًا مع كارني. أنا معجب به كثيرًا، لكن ما فعلوه كان خطأً. لقد كان لطيفًا للغاية. لقد اعتذر عما فعلوه بالإعلان".

وأضاف "لقد كان إعلانًا كاذبًا. كان العكس تمامًا - رونالد ريجان كان يحب الرسوم الجمركية".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أنه اعتذر لترامب عن الإعلان المعارض للرسوم الجمركية.

وفي 14 أكتوبر الجاري، أطلقت حكومة أونتاريو إعلانًا مدته دقيقة واحدة، يتضمن مقاطع من خطاب ريجان الإذاعي في أبريل 1987 حول التجارة الحرة.

في الخطاب الكامل، دافع ريجان عن التطبيق الضيق للرسوم الجمركية، بينما أدان استخدامها على نطاق أوسع وظل الرئيس الراحل من أشد مؤيدي التجارة الحرة طوال فترة ولايته.

بعد أيام من بث الإعلان لأول مرة، انتقدت مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي حكومة أونتاريو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهى ترامب فجأة مفاوضات التجارة مع كندا، واصفًا الإعلان بالاحتيالي و"المزيف".

وافق رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، على إيقاف الحملة الإعلانية مؤقتًا، ولكن فقط بعد بثها مجددًا خلال بطولة العالم.

يوم الجمعة، أشار ترامب إلى اجتماع وجهًا لوجه مع كارني في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قال ترامب: "لقد تناولنا عشاءً رائعًا مع دول أخرى كما تعلمون. أعتقد أن لدينا علاقة شخصية جيدة جدًا"، مضيفا "أعتقد أن ما فعلوه كان خطأً، لكنه اعتذر".

رئيس الوزراء الكندي رئيس الوزراء الكندي يعتذر لترامب ريجان مارك كارني الرسوم الجمركية مؤسسة ومعهد رونالد ريجان رونالد ريجان

