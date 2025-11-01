الهرم الرابع وأكبر صرح ثقافي في القرن الـ 21 .. الاعلام الدولي: إفتتاح المحتف الكبير حدث تاريخي ونقلة كبيرة للسياحة المصرية

تتجه أنظار العالم أجمع صوب مدينة الجيزة حيث إفتتاح واحد من أعظم الأماكن السياحية ليس في مصر فقط ولكن في كل العالم وهو المتحف المصري الكبير الذي يضم في جنباته العديد من الاثار والكنوز المصرية الشاهدة على عظمة الإنسان المصري وتاريخه .

مناسبة تاريخية



فقد سلطت فرانس 24 الضوء علي حادث الأفتتاح قائلة :

في مناسبة وصفت بـ"التاريخية"، يفتتح السبت رسميا المتحف المصري الكبير في القاهرة.

ويخصص المتحف الضخم للحضارة الفرعونية بتاريخها الممتد لأكثر من ثلاثين سلاسة وخمسة آلاف عام، ويوفر إطلالا بانوراميا على أهرامات الجيزة.

وأشار التقرير الفرنسي إلى بناء المتحق حيث قال : واستغرق بناء المتحف ذي التصميم المعاصر والقاعات الضخمة العالية السقف، أكثر من 20 عاما، وتجاوزت كلفة بنائه مليار دولار. ويتوقع أن يستقطب خمسة ملايين زائر سنويا للتجول في قاعات تضم قطعا أثرية ذات مكانة رمزية، وأخرى تعرض للمرة الأولى.

حدث طال إنتظاره



فيما أشارت وكالة الانباء التركية إلى المتحف في مقال لها

حيث قال : تشهد جمهورية مصر العربية حدثًا طال انتظاره يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير (Grand Egyptian Museum)، المشروع الثقافي الأضخم في تاريخ البلاد، وأحد أهم المشاريع المتحفية في العالم من حيث المساحة والمحتوى والأثر الاقتصادي.

واضاف المقال : يقع المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ليضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف مراحل الحضارة المصرية القديمة، بما فيها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بشكل متكامل.

وتابع المقال : وقد صُمم المتحف من قبل مكتب ايرلندي، ليجمع بين العمارة الحديثة والهوية التاريخية، في موقع استراتيجي يربط بين الماضي الفرعوني ومشهد القاهرة المعاصرة.

المصريون يحتفلون



فيما أبرزت وكالة سبوتنيك إحتفالات المصريين بالمتحف حيث قالت : الآلاف من المصريين يلتقطون الصور بجوار المتحف المصري الكبير قبل يوم من افتتاحه .وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر الناضي ، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر اليوم السبت الأول من نوفمبر ، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.

أكبر صرح ثقافي في القرن 21



فيما سلطت قناة العربية الضوء علي إفتتاح المتحف قائلة : تتجه أنظار العالم إلى مصر، حيث بدأ العد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً اليوم السبت. ويضم المتحف أبرز القطع الأثرية من عصر الفراعنة والتي تشمل تماثيل ضخمة وتوابيت وأدوات ومجوهرات كانت موزعة في أنحاء مختلفة من البلاد، وباتت معروضة في مساحة تزيد على 50 ألف متر مربع.

كما أشارت القناة إلى مميزات المبني الضخم الذي يعد "أكبر صرح ثقافي في القرن الحادي والعشرين" حيث وصفته بالهرم الرابع والذي صممته شركة "هينجان بينج" الإيرلندية الواجهة الحجرية والزجاجية للمبنى لتكون بمثابة "الهرم الرابع" لهضبة الجيزة، بالقرب من أهرام خوفو وخفرع ومنقرع الشهيرة.

ولفتت أيضا إلى أحتواء المتحف ذو التصميم الحديث على نحو 100 ألف قطعة أثرية من 30 سلالة فرعونية، سيعرض نصفها تقريباً، بينما يحفظ الباقي في مخازن أو مستودعات. وتجاوزت كلفة بناء المتحف مليار دولار. ومع توقع أن يستقبل خمسة ملايين زائر سنوياً،



فعاليات منتظرة على الساحة الدولية



فيما سلطت الصحافة الجزائرية الضوء علي مشاركة

وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، المقام عند سفح أهرامات الجيزة.

وقالت أيضا : ويعد هذا الحدث الثقافي العالمي من أبرز الفعاليات المنتظرة على الساحة الدولية، حيث سيحظى بحضور ملوك ورؤساء دول ووزراء ومسؤولي منظمات وهيئات دولية، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

أبرز المحطات في تطوير القطاع السياحي المصري



بينما وصفت صحيفة عين ليبيا ؛ إفتتاح المتحف المصري الكبير بأنه حدث عالمي ويُعد من أبرز المحطات في تطوير القطاع السياحي المصري، بعد تحضيرات استمرت عقودًا وتأجيلات متكررة.

وقالت الصحيفة : ومن المتوقع حضور العشرات من القادة والزعماء والمسؤولين حول العالم، مع مشاركة نحو 80 وفدًا رسميًا، من بينهم 40 يرأسها رؤساء وملوك وأمراء دول وحكومات.

وتابعت : ويعد المتحف، الذي بدأ بناؤه منذ عدة سنوات بتكلفة تصل إلى مليار دولار، أكبر منشأة ثقافية في القرن الحادي والعشرين، ويضم 4500 قطعة أثرية جنائزية كانت موزعة سابقًا في متاحف عدة، أبرزها المتحف المصري بميدان التحرير، إضافة إلى آلاف القطع الأخرى.

ومن المتوقع أن يستقطب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا، ليكون إضافة قوية لعائدات السياحة المصرية، التي بلغت 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، واستقبلت مصر نحو 15 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.