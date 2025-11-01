الغرف السياحية: المتحف المصري الكبير سيكون محور التنمية السياحية

كشف ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خطة متكاملة لتنمية السياحة من مطار سفنكس وصولًا إلى منطقة سقارة، مؤكداً أن المشروع يشمل تطوير البنية التحتية، ربط الطرق والمحاور الرئيسية، وإنشاء فنادق ومنشآت سياحية بمستويات متنوعة لتلبية احتياجات جميع الزوار.

المتحف المصري الكبير

وأوضح ترك خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المتحف المصري الكبير سيكون المحور الأساسي لهذه التنمية السياحية، حيث سيجذب الزوار ويطيل مدة إقامتهم في القاهرة، ما يعزز من فرص الاستثمار ويخلق آلاف فرص العمل الجديدة في القطاع السياحي والخدمي.

وأشار إلى أن الغرف السياحية تلعب دورًا محوريًا في تنسيق جهود القطاع الخاص والحكومة، لضمان تجربة سياحية متكاملة ومتميزة، تجمع بين التراث الحضاري العريق والتجهيزات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة.

واختتم ترك حديثه مؤكدًا أن هذه الجهود ستجعل من المتحف والمناطق المحيطة به نموذجًا عالميًا للتنمية السياحية المستدامة، ما يعكس قوة مصر الناعمة وقدرتها على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.