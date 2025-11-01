روجينا لـ صدى البلد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يعكس مكانة مصر الدولية

أعربت الفنانة روجينا عن فخرها الشديد بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر ويعكس مكانتها العريقة دوليًا.

وقالت روجينا في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا الحدث يعد "حدثًا عالميًا وعظيمًا" يشاهده العالم أجمع، ويظهر للعالم أجمع عظمة مصر وتاريخها الحضاري.

وأكدت روجينا: "افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث تاريخي يشرف كل مصري، فهو ليس مجرد متحف، بل هو رمز لحضارة مصر العريقة التي شكلت تاريخ الإنسانية. هذا الحدث يشاهده العالم كله ويؤكد مكانة مصر الدولية كمنارة للثقافة والحضارة."

وفيما يخص الأغاني الوطنية التي تعبر عن حبها لمصر، قالت روجينا: "بحب كل الأغاني الوطنية التي تظهر عظمة مصر، فكلما استمعت إليها، شعرت بالفخر والحب لهذا البلد العظيم الذي أعتبره مصدر إلهام لكل العالم."

واختتمت روجينا تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا في قلبها وأنها تشعر بالفخر بكونها جزءًا من هذا التاريخ العظيم. "مصر هي أم الدنيا، وكل ما يحدث فيها يجعلنا نشعر بالعزة والفخر".