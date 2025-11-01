متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

وجه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين السابق بوزارة الآثار، رسالة خاصة إلى الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مشددًا على ضرورة التزام الزوار بالهدوء والاحترام أثناء الزيارة، وعدم الانسياق وراء الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على دعوات إضافية.

روعة الحضارة المصرية

وأوضح شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القاعة المخصصة لافتتاح الحدث مُعدة لاستيعاب 500 مدعو فقط، مؤكّدًا أن الجميع مدعومون من خلال شاشات التلفزيون لمتابعة روعة الحضارة المصرية من منازلهم، مضيفًا: "نرجو الالتزام بالهدوء وتجنب الكلاكسات العالية، لأن السلوك الراقي يعكس حضارة المصريين أمام الزوار الأجانب".

قاعة الملك توت عنخ آمون

وأشار شاكر إلى أن المتحف يقدم رؤية جديدة لتفسير الحضارة المصرية، حيث ستعرض قاعة الملك توت عنخ آمون كل القطع البالغ عددها 5,398 قطعة، بعد أن كانت تُعرض في السابق ألف و300 قطعة فقط، مع تخصيص غرفتين عرض منفصلتين للماسـك الذهبي، مزودة بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لتوفير تجربة تفاعلية فريدة للزوار، حيث يمكن مشاهدة توت عنخ آمون وهو "يحكي" قصته أو استعراض حركة التماثيل عبر التطبيقات الذكية.

وأضاف أن المتحف يضم أيضًا شاشات تفاعلية، متحف للطفل، متحف لذوي الاحتياجات الخاصة، خمس حدائق، مطاعم، مركز سينمائي وقاعات للمؤتمرات، مؤكدًا أن المتحف ليس مجرد صرح ثقافي بل مؤسسة حضارية وسياحية وترفيهية متكاملة.

تفاصيل التمويل الضخم

كما كشف شاكر عن تفاصيل التمويل الضخم للمشروع، الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار تقريبًا، بمساهمات من اليابان وبعض المنح الدولية، مضيفًا أن المتحف سيظل مشروعًا مستدامًا على مدى 30 إلى 40 سنة قادمة، وأن قيمة تذاكره البالغة 25 دولارًا ستضمن استمرارية تشغيله.

واختتم شاكر حديثه قائلاً: "المتحف يقدم قيمة حضارية لكل المصريين، وهو تحية للأجداد ولكل من ساهم في إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة على خريطة الحضارة العالمية".