خبير أثري: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة من مصر للعالم

أكد خبير الآثار أحمد عامر، أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المتاحف العالمية، فهو لا يقتصر على كونه صرحًا لعرض الآثار، بل جسرًا حضاريًا يربط بين عبقرية المصري القديم وروح العصر الحديث.

وأوضح «عامر» في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصميم المتحف القابع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة جاء ليُجسّد الانسجام الفريد بين الماضي العريق والحاضر المتطور، حيث استخدمت أحدث تقنيات العرض والإضاءة والحفظ لتقديم تجربة ثقافية وسياحية استثنائية تليق بمكانة مصر التاريخية.

مقتنيات الملك توت عنخ آمون

وأشار الخبير الأثري إلى أن المتحف الكبير يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية، منها مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد، مما يمنح الزائرين رحلة زمنية متكاملة عبر سبعة آلاف عام من الحضارة.

رؤية القيادة السياسية

وأكد «عامر» أن هذا المشروع العملاق يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التاريخ المصري إلى قوة ناعمة تخدم الاقتصاد والسياحة، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف سيكون رسالة سلام وثقافة من أرض الكنانة إلى العالم بأسره.