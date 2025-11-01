لبلبة : افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يشاهده العالم بأسره

أعربت الفنانة القديرة لبلبة عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدةً أن هذا الحدث يُعد واحدًا من أهم الأحداث الثقافية والتاريخية التي يشهدها العالم.

وأوضحت لبلبة في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المتحف الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو رمز جديد لمصر الحضارة، يعكس عظمة التاريخ المصري الذي يمتد لآلاف السنين.

وأضافت لبلبة أن المتحف سيصبح وجهة ثقافية وسياحية عالمية، حيث يُنتظر أن يجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، مشيدةً بجهود الحكومة المصرية في الحفاظ على التراث الحضاري والفني لمصر.

وأشادت الفنانة لبلبة بالجهود الأمنية والتنظيمية التي بذلها الجيش والشرطة المصرية لضمان نجاح هذا الحدث الضخم، مؤكدة أن الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر يساهم بشكل كبير في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى.

وفي ختام تصريحاتها، توجهت لبلبة بالتهنئة للشعب المصري وكل العاملين على المشروع، مؤكدة أن هذا الافتتاح هو لحظة تاريخية ترفع من مكانة مصر على الساحة الدولية "تحيا مصر، تحيا الشعب المصري، الجيش والشرطة "