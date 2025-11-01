تنزانيا.. فوز سامية صولوحو بفترة رئاسية ثالثة بنسبة 97.66% من الأصوات



أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن لجنة الانتخابات في تنزانيا فوز سامية صولوحو حسن بفترة رئاسية ثالثة بنسبة 97.66% من الأصوات.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في الساعات المقبلة، ويعقب ذلك إقامة حفل أداء اليمين بشكل سريع السبت، بحسب التلفزيون الرسمي.

وكانت التوقعات تشير حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن حسن، المرشحة عن حزب “تشاما تشا مابونديزي” الحاكم، ستحافظ على موقعها في الرئاسة بعد أن استُبعد عدد من منافسيها البارزين من الترشح.

وشهدت العملية الانتخابية جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، حيث انتقدت منظمات حقوقية دولية بعض الإجراءات التي اعتُبرت تقييداً لحرية المعارضة، بما في ذلك استبعاد شخصيات سياسية مؤثرة وتضييق الحريات الإعلامية خلال الحملة الانتخابية.

