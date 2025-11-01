قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهرم الرابع وأكبر صرح ثقافي في القرن الـ 21 .. الاعلام الدولي: إفتتاح المحتف الكبير حدث تاريخي ونقلة كبيرة للسياحة المصرية
الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدا رسميا
أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر"..مواصفات جينيسيس G80
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام
عالم أزهري: الآثار جزء من هويتنا.. والاحتفال بها اعتزاز بالحضارة المصرية
وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة
مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر متقارب بين الأهلي والزمالك
إصدار صحراوي للطرق الوعرة.. نيسان باترول NISMO تخطف الأنظار مجددًا
يقضي على الجوع.. الفلاحين: اكتشاف جين يضاعف إنتاجية القمح فى العالم
أبناء القدماء المصريين يبهرون العالم.. الجيزة جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير
صلاة الزوال.. اعرف المراد بها وفضلها وعدد ركعاتها
سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير
أخبار العالم

شبكة أطباء السودان : وصول 642 نازحا من الفاشر إلى منطقة الدبة

نازحين سودانيين
نازحين سودانيين
محمود نوفل

أعلنت شبكة أطباء السودان وصول 642 نازحا من الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية شمالي السودان.

وفي وقت سابق ؛ قالت  شبكة أطباء السودان أن أكثر من 4500 شخص نزحوا من مدينة بارا ثاني أكبر المدن بولاية شمال كردفان".

وكان حاكم إقليم دارفور السودان مني أركو مناوي، فضح تورط قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" وشقيقه عبد الرحيم، مؤكدا تورطهم في الإعدامات التي جرت في مدينة الفاشر بعد سقوطها في قبضة الدعم السريع قبل أيام قليلة.

وقال حاكم دارفور إن "مسرحية حميدتي وعبدالرحيم وألقوني يقومون بمسرحية الاعتقال علي ما يسمي بابو لولو". 

حاكم دارفور

وأكد مناوي أن "الذي قاد الحملة في الفاشر هو عبدالرحيم دقلو شخصياً  ومن ورائه شقيقيه والدولة الممولة ، العالم يجب ان يركز علي تجريم اعلاه ، اما ناس ابو لولو ومن معهم من المنفذين يصعب انفلاتهم من ملاحقاتنا العدلية".

السودان الفاشر شبكة أطباء السودان ميليشيا الدعم السريع

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

مشرحة

ليلة حزينة في قنا..سقف المنزل حول أحلام 3 شقيقات صغار لكابوس مزعج أثناء نومهن

مراسم تجليس مطران سانت كاترين

أجراس وزفة وترانيم وزينة.. مراسم تجليس الأنبا "سيميون" مطرانا لدير سانت كاترين ورئيسا لأساقفة سيناء فئران والطور للروم الأرثوذكس

بيان التصنيفات

لأول مرة..جامعة قنا تُحقِّق المركز 16 محليا بتصنيف"ليدن" الهولندي البحثي

بالصور

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

