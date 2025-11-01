أعلنت شبكة أطباء السودان وصول 642 نازحا من الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية شمالي السودان.

وفي وقت سابق ؛ قالت شبكة أطباء السودان أن أكثر من 4500 شخص نزحوا من مدينة بارا ثاني أكبر المدن بولاية شمال كردفان".

وكان حاكم إقليم دارفور السودان مني أركو مناوي، فضح تورط قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" وشقيقه عبد الرحيم، مؤكدا تورطهم في الإعدامات التي جرت في مدينة الفاشر بعد سقوطها في قبضة الدعم السريع قبل أيام قليلة.

وقال حاكم دارفور إن "مسرحية حميدتي وعبدالرحيم وألقوني يقومون بمسرحية الاعتقال علي ما يسمي بابو لولو".

حاكم دارفور

وأكد مناوي أن "الذي قاد الحملة في الفاشر هو عبدالرحيم دقلو شخصياً ومن ورائه شقيقيه والدولة الممولة ، العالم يجب ان يركز علي تجريم اعلاه ، اما ناس ابو لولو ومن معهم من المنفذين يصعب انفلاتهم من ملاحقاتنا العدلية".