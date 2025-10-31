عمرو أديب عن الفاشر ودارفور: الجثث ملقاة على الأرض بكثرة

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن ما يحدث في دارفور والفاشر في دولة السودان من قتل ومذابح، مشيرا إلى أن ما يحدث مأساة إنسانية بكل المقاييس.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن ما يحدث شيء فيه مذابح قامت به قوات حمتي في دارفور والفاشر، متابعا أن :"في ناس ماتت بسبب حالة النزوح، والجثث ملقاه على الأرض بكثرة وتظهر في صور الأقمار الصناعية حمراء دم والأرض مكسوة قتلى بشكل بشع".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن رجل يدعى أبو لولو قتل أكثر من ألف شخص من الشعب السوداني بايده من النساء والأطفال، مستدركا أن الفيديوهات من السودان لا يمكن مشاهدتها.

وأكمل عمرو أديب، أن هذا ما يحدث في بلد عربي وفي القرن الواحد والعشرين وإعدام على المشاع، ودارفور فيها مأساة منذ 500 يوم ورايح جاي، وما يحدث في الفاشر ودارفور جريمة إنسانية بكل المقاييس.