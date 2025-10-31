قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أن قوات الدعم السريع وسعت من أنشطتها في ولاية شمال كردفان، خاصة في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، بعد انتشار فيديوهات تُظهر تحركاتهم داخل المدينة.

خسائر بشرية 

وأشار المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم في برنامج «منتصف النهار»، إلى أن مسيرة استهدفت مناطق بولاية شمال كردفان اليوم أودت بحياة أكثر من 5 أشخاص وأصابت عددًا من الجرحى، بينما أسفرت مسيرة مماثلة في ولاية جنوب كردفان عن مقتل أكثر من 10 أشخاص ووقوع إصابات أخرى.

نزوح وتحذيرات من توسع النفوذ

وأضاف إبراهيم أن سقوط مدينة الفاشر أدى إلى موجة نزوح كبيرة من مناطق الزريبة وأم روابة باتجاه مدينة الأبيض، حاضرة الولاية، وسط تهديدات بعزم عناصر الدعم السريع التوسع في المزيد من المناطق.

قناة القاهرة الإخبارية الخرطوم مدينة الفاشر عاصمة الولاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

ترشيحاتنا

الأمير أندرو

تشارلز الثالث يأمر بتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية.. ما السبب؟

الأهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل صفقة الأهلي الجديدة.. ما القصة؟

إعصار ميليسا

إعصار ميليسا.. دمار هائل في جامايكا ومأساة بشرية تهز الكاريبي| إيه الحكاية؟

بالصور

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد