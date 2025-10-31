مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان

أكد محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أن قوات الدعم السريع وسعت من أنشطتها في ولاية شمال كردفان، خاصة في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، بعد انتشار فيديوهات تُظهر تحركاتهم داخل المدينة.

خسائر بشرية

وأشار المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم في برنامج «منتصف النهار»، إلى أن مسيرة استهدفت مناطق بولاية شمال كردفان اليوم أودت بحياة أكثر من 5 أشخاص وأصابت عددًا من الجرحى، بينما أسفرت مسيرة مماثلة في ولاية جنوب كردفان عن مقتل أكثر من 10 أشخاص ووقوع إصابات أخرى.

نزوح وتحذيرات من توسع النفوذ

وأضاف إبراهيم أن سقوط مدينة الفاشر أدى إلى موجة نزوح كبيرة من مناطق الزريبة وأم روابة باتجاه مدينة الأبيض، حاضرة الولاية، وسط تهديدات بعزم عناصر الدعم السريع التوسع في المزيد من المناطق.