كاتب صحفي سوداني: ما يحدث فى مدينة الفاشر لا يمكن وصفه

أكد الكاتب الصحفى السوداني، السمانى عوض الله، أن ما يحدث الآن فى مدينة الفاشر في السودان أمر صعب لا يمكن وصفه، موضحا أن الحرب سببت مشاكل إنسانية بين قوات الدعم السريع والسكان المتواجدين فى دار فور.

قال السماني عوض الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ما يحدث فى مدينة الفاشر بجنوب السودان أخطر من مجرد قتال بين قوة متمردة وبين الجيش النظامى.

تابع الكاتب الصحفي السوداني، أن الأوضاع الإنسانية كارثية، وتعانى دار فور من عدم إيصال المساعات الإنسانية، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة وعدم توافر كل سبل الحياة، فضلا عن الحصار المفروض.

أشار السمانى عوض الله إلى أن مدينة الفاشر التى ظلت تعانى من الحصار لأكثر من عامين وتواجه العديد من الهجمات التى وصلت لأكثر من 266 هجوما مسلحا من كافة المحاور، شهدت أمس واليوم مجازر بشعة تنتهك كل الحقوق الإنسانية.