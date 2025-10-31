قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

«يونيسف»: عنف غير مسبوق في السودان والأطفال يدفعون الثمن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر شيلدون بيت، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان، من تصاعد العنف في البلاد بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن الأطفال هم الضحايا الأكثر تأثرًا بهذه الأحداث المأساوية.

الأطفال والاختطافات: ثمن العنف الأكبر

أوضح بيت، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العديد من الأطفال يشهدون اختطاف أمهاتهم وأفراد عائلاتهم، حيث تُطلب فدية مالية لإعادتهم، واصفًا الوضع بأنه غير مقبول على الإطلاق، وأن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأطفال الجسدية والنفسية.

نزوح جماعي وظروف إنسانية قاسية

أشار ممثل «يونيسف» إلى أن أعدادًا كبيرة من السكان يفرّون من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وسط ظروف إنسانية قاسية للغاية، مؤكدًا أن ما يحدث في المدينة يوميًا من أفعال مروعة وانتهاكات لحقوق المدنيين يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.

ولفت إلى أن المدينة لم تصلها أي مساعدات إنسانية لأكثر من 500 يوم، ما يجعل الوضع أكثر خطورة على السكان المحاصرين.

وقف القتال ضرورة لإنقاذ المدنيين

وأكد بيت أن السبيل الوحيد لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين يتمثل في وقف القتال فورًا، حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من إدخال الإغاثة، موضحًا أن هناك جهودًا متواصلة من شركاء محليين ودوليين ومنظمات مجتمع مدني لتقديم الدعم، لكن استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع يعطل هذه الجهود.

وأكد ممثل «يونيسف» على أن الوضع في السودان يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، لضمان حماية الأطفال وتأمين معايير السلامة الإنسانية، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي تواجه المدنيين في مناطق النزاع.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف السودان القاهرة الإخبارية

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
أخبار السيارات
جنرال موتورز
فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

