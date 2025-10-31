قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

يونيسف: السبيل الوحيد لمساعدة المدنيين المحاصرين بالسودان وقف القتال فورًا

السودان
السودان
عادل نصار

قال شيلدون بيت، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان، إن مستوى العنف في البلاد غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الأطفال يتأثرون بشكل مباشر بهذا العنف، موضحًا أن العديد منهم يشهدون اختطاف أمهاتهم وأفراد عائلاتهم، حيث تُطلب فدية مالية لإعادتهم، واصفًا الوضع بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

وأضاف بيت، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أعدادًا كبيرة من السكان يفرون من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور في ظروف إنسانية قاسية للغاية، مؤكدًا أن «أفعالًا مروعة تحدث هناك يوميًا».

وعن الوضع الإنساني في المدينة، التي لم تصلها أي مساعدات لأكثر من 500 يوم، قال بيت إن السبيل الوحيد لمساعدة المدنيين المحاصرين هو وقف القتال فورًا، حتى يتسنى إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

وأوضح ممثل «يونيسف» أن هناك منظمات إنسانية عديدة، بينها شركاء محليون ودوليون ومنظمات مجتمع مدني، تسعى إلى تقديم الدعم، لكن استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع يعرقل جهود الإغاثة.

