انطلاق مؤتمر مناظير المسالك البولية المتقدمة لجمعية دول حوض البحر الأبيض المتوسط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

تحت رعاية د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ود. محمد مصطفى عبد الغفار،  رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجمعية دول حوض البحر الأبيض المتوسط لمناظير المسالك البولية المتقدمة، والذي يُعقد في القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في الفترة من ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥.

وصرح د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن المؤتمر يعد تظاهرة علمية ضخمة تستضيف علماء متخصصون فى مجال مناظير المسالك البولية المتقدمة من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من أساتذة المسالك البولية من الجامعات المصرية.

 مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجمعيات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة فى التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتبادل الخبرات بين المشاركين، حيث توفر المؤتمرات فرصة للأطباء والباحثين والمختصين للاطلاع على آخر المستجدات في مجال تخصصهم والتعرف على التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج ، كما تشجع المؤتمرات العلمية على الحوار والنقاش بين المتخصصين من مختلف الدول مما يساهم في تبادل الخبرات والآراء البناءة وتطوير المعرفة الجماعية في هذا المجال ، مما يشجع على إجراء دراسات مشتركة وتطوير حلول مبتكرة لمشاكل أمراض الكلى المعقدة.

 يعقد المؤتمر بالتعاون مع العديد من الجمعيات العالمية والإقليمية والعربية المختلفة في أمراض الكلى والمسالك البولية، وسيتم مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال مناظير المسالك البولية، كما سيتم تكثيف نشر التوعية الصحية بأعراض ومخاطر أمراض الكلى والوقاية منها، مؤكدا أن الوقاية تبدأ بالحفاظ على حياة غذائية سليمة، وكذلك الاستخدام الصحيح والآمن للأدوية.

 نقل عمليات بواسطة الروبوت الجراحى

وأضاف الدكتور على عبدالكريم، أستاذ المسالك البولية ورئيس مجلس إدارة جمعية دول حوض البحر الأبيض المتوسط لمناظير المسالك البولية المتقدمة، أن فعاليات المؤتمر تتزامن مع نقل حي مباشر من غرفة العمليات إلى مكان انعقاد المؤتمر، وكذلك نقل عمليات بواسطة الروبوت الجراحى من كل من المانيا وبلغاريا، ايطاليا، إنجلترا، امريكا والصين فى نفس الوقت.

كما يحظى المؤتمر بالحضور من مختلف انحاء العالم، حيث يستضيف أكثر من ٤٠ عالمً من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته كمنصة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال جراحات المسالك البولية المتقدمة على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم، حيث تعقد أكثر من جلسة علمية ونقاشية حول أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية باستخدام التقنيات العلاجية المتطورة ذات التدخل المحدود.

وأفاد الدكتور محمد صلاح الدين زكى، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، ان المؤتمر يتضمن عقد الدورات وورش العمل التدريبية المتخصصة لتدريب الأطباء على أحدث تقنيات ومناظير المسالك البولية المتقدمة ، كما يتضمن المؤتمر الحدث الأبرز المتمثل إجراء العديد من العمليات الجراحيه باستخدام أحدث التقنيات والمناظير لعلاج مختلف امراض الكلى والبروستاتا والمسالك البولية بواسطه الخبراء الاجانب والمصريين وذلك بالمعهد  القومى للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة.

خلال فعاليات المؤتمر تم عقد دورة تدريبية متخصصة بدأت في ٢٨ أكتوبر  في المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وركزت على التدريب العملي لأطباء المسالك البولية على أحدث تقنيات تشخيص أورام البروستاتا وعلاجها حيث شارك بهذة الدورات نخبة من أساتذة وخبراء امراض الكلى بالعالم ومنهم : 
أ.د. إريك باريه: أستاذ جراحات أورام البروستاتا من فرنسا
أ.د. هيثم ناصر ناصر: أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس
أ.د. وفاء رأفت: أستاذة الأشعة بجامعة عين شمس
د. معاذ فتحي: استشاري المسالك البولية من إنجلترا
حيث شملت الدورة محاضرات علمية متقدمة وتدريبًا عمليًا على استخدام التقنيات الحديثة التي تضمن التشخيص الدقيق والمبكر لأورام البروستاتا وقد شهدت الدورة حضورًا كبيرًا من أطباء المسالك البولية من مختلف جامعات مصر وعدة دول أخرى مما يؤكد أهمية الحدث على المستويين المحلي والدولي.

شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر د. نغم عابد الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، لواء طبيب سرية حوام قائد المجمع الطبى العسكرى بالإسكندرية، الدكتور على عبدالكريم رئيس مجلس إدارة جمعية دول حوض البحر الأبيض المتوسط لمناظير المسالك البولية المتقدمة، د. محمد صلاح الدين زكى عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية.

هيئة المستشفيات المؤتمر السنوي مناظير المسالك البولية دول حوض البحر الأبيض المتوسط المسالك البولية

