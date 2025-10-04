قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشفيات التعليمية تناقش "الفجوة فى تقديم الخدمة الصحية"

عبدالصمد ماهر

على هامش زيارته التفقدية لمستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي لمستشفى شبين الكوم التعليمي تحت عنوان " الفجوة في تقديم الخدمة الصحية " "  Health Care Gabs"، وذلك يوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٥.

​ويأتي المؤتمر، الذي يركز على أحدث مستجدات الرعاية الصحية والتعليم الطبي، في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الأداء الطبي والمهني وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية.

شهد الجلسة الافتتاحية حضوراً بارزاً من القيادات وكبار الشخصيات في القطاع الصحي، وفي مقدمتهم:
​السيد الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،
الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء،
الاستاذ الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية،
​الأستاذ الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية،
​الأستاذ الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية،
الأستاذ الدكتور فيصل جوده مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمي، وعدد من مديري المستشفيات والمعاهد التعليمية، كما حضر نخبة من قيادات وزارة الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة للتعليم الطبي المستمر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تقديم رعاية صحية متقدمة


​أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التي احتفلت هذا العام بمرور خمسون عاماً على إنشاؤها، في تقديم رعاية صحية متقدمة من خلال البحث وتدريب أجيال جديدة من الأطباء. 
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لمناقشة التحديات والفرص في منظومة الرعاية الصحية، والاطلاع على الأساليب العلاجية والتقنيات الحديثة، وأكد سيادته أن الهيئة الآن تمتلك كيانا علميا وتدريبيا متميزا هو مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، والمعتمد من المجلس الصحي المصري، والذي يقدم أكثر من ٣٥ دبلومة مهنية متخصصة، كما حصلت الهيئة الشهر الماضي على الاعتماد المؤسسي من البورد العربي التابع لجامعة الدول العربية، وكذلك انشئت  الهيئة مركز دعم الأطباء الباحثين، إضافة إلى إصدار المجلة العلمية الخاصة بها، والتي تحتل مركزا متقدما في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات.

وأثنى الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على سعي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المستمر إلى الارتقاء بالمنظومة  الصحية بشقيها، من خلال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك الارتقاء بمستوى الطبيب العلمي الأكاديمي، وتحسين بيئة العمل المحيطة به وإزالة أي معوقات قد تواجهه، كما أشاد بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والنقابة مما يصب في مصلحة الطبيب المصري والخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

​من جانبه، أشاد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية  بالجهود المبذولة لتنظيم المؤتمر، مؤكداً على أهمية التكامل بين تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والدراسة الأكاديمية، مما يعزز استمرار التطور المهني للأطباء والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وأكد الأستاذ الدكتور فيصل جوده مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمي أن المؤتمر هذا العام يشهد جلسات علمية متميزة تهدف لمناقشة كل ما هو جديد في عالم الطب الحديث في مختلف التخصصات، ومحاضرات ثرية يلقيها نخبة من خيرة أطباء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

