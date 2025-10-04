قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مصنعي "إنتاج الخامات الدوائية" و"المطهرات"

محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "إنتاج الخامات الدوائية" ومصنع "المطهرات"، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لافتتاح وتفقُد عدد من المصانع المطورة التابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية، المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بمحافظة القليوبية. ورافقه في ذلك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، ومسئولو الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وحرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل مصنع إنتاج الخامات الدوائية، الذي تم افتتاحه أولا، وتفقُد مكوناته، ومنها غرفة التفاعلات التي تمثل بداية صناعة الخامات الدوائية، مستمعا في أثناء ذلك لشرح من الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية حول مراحل التعامل مع هذه الخامات.

وخلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه داخل المصنع، أفاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية بأن مصنع الخامات الدوائية يتضمن عددا من الأنشطة الرئيسية، وخطوط الإنتاج التي تشمل: خطين لإنتاج الخامات الدوائية؛ وهي (الأسبرين - باراسيتامول – ميتوفورمين - أملاح سترات والفوفسات والكربونات).

واستعرض الدكتور ياسر فوزي أيضًا أعمال التطوير بمصنع الخامات الدوائية، قائلا: تم إجراء تطوير شامل للمصنع بالكامل خلال الفترة من مارس 2025 وحتى سبتمبر 2025 لمدة 7 شهور، بتكلفه 136 مليون جنيه، مضيفًا أن الطاقات الإنتاجية للمصنع تبلغ 700 طن سنويا من الخامات والأملاح المعدنية.

وأضاف "فوزي": هذا المصنع سيقوم بتغذية المصانع القابضة، وجميع المصانع التي تحتاج خامات دوائية على مستوى جمهورية مصر العربية مثل إيبيكو وإيفا فارما وغيرهما.

كما أجرى رئيس الوزراء ومرافقوه جولة في مصنع المطهرات بعد افتتاحه، وقد استعرض العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية الأنشطة الرئيسية للمصنع، وقدم شرحا بشأن خط إنتاج المطهرات.

وشرح الدكتور ياسر فوزي كذلك أعمال التطوير بالمصنع مؤكدا أنه تم إجراء تطوير شامل للمصنع بأكمله خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى سبتمبر 2025 لمدة 9 شهور بتكلفه 15 مليون جنيه، مضيفا أن الطاقات الانتاجية للمصنع تصل إلى 4 ملايين زجاجة سنويا، وهو ما يساعد في تلبية احتياج السوق المحلية للمطهرات.

إنتاج الخامات الدوائية مصنع المطهرات رئيس مجلس الوزراء الحكومة مصر

