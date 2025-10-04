قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
فيريرا يجري تعديلًا في بدلاء الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
حوادث

استثمارها في الامارات.. طلب عاجل من محامي سارة خليفة في اتهامها بتصنيع المخدرات

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى محامي المتهم الرابع في محاكمة سارة خليفة المتهمة بتصنيع المواد المخدرة وآخرين بالتجمع.

طلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.

كما صمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة.

وطلب الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للموكلته سارة خليفة.

فيما قدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله

ووصل المتهمون جميعا وسط حراسة أمنية مشددة استعداد لمحاكمة المتهمين.

وفي الجلسة الماضية استغرقت ما يقرب من 8 ساعات متواصلة داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حيث شهدت المحكمة واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ليبدأ أول فصول محاكمة سارة خليفة، التي تواجه مع آخرين تهمًا ثقيلة تتعلق بـتصنيع المخدرات بقلب القاهرة الجديدة.


داخل قاعة محكمة التجمع الخامس، ووسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، ظهرت سارة مرتدية الزي الأبيض والكمامة، لتواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد، بينما تصدرت الواقعة عناوين الأخبار باعتبارها أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة.


وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، في القضية المتهمين فيها بـتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور لافت للصحفيين.


منع التصوير وتشديدات أمنية داخل القاعة

بدأت الجلسة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.


محكمة جنايات القاهرة شددت على منع التصوير داخل القاعة، مع السماح للصحفيين بمتابعة وقائع الجلسة فقط، كما تم تعليق لافتة على المنصة تُحذر من الجلوس عليها، وجاء فيها: "تنبيه هام: يُرجى عدم الجلوس على المنصة".

فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا مشددًا حول المتهمين، وظهرت سارة خليفة مرتدية ملابس بيضاء وكمامة طبية أثناء دخولها القاعة.


تلاوة أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات

تلت المحكمة أمر الإحالة، والذي تضمن اتهامات خطيرة، أبرزها:

تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار (بينها الحشيش) حيازة سلاح ناري غير مرخص، حيازة 44 طلقة نارية وسلاح أبيض، إدخال أحد المتهمين هاتفًا محمولًا داخل السجن للتواصل مع أفراد التشكيل العصابي، إنكار جماعي للاتهامات.

وعقب تلاوة أمر الإحالة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، حيث أنكرت سارة خليفة صلتها بالمضبوطات أو معرفتها بالواقعة من الأساس.

كما أنكر باقي المتهمين جميعًا التهم المنسوبة إليهم، حيث قال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص"، وقال آخر: "أنا كنت محبوس واتفاجئت بإني متهم في القضية"،

بينما أضاف ثالث: "أنا عمري ما شفت مخدرات في حياتي".

طلبات النيابة والدفاع

طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون بمعاقبة المتهمين بأقصى عقوبة على جميع المتهمين.

من جهته، طالب محامي المتهم الثالث بإعادة استجواب موكله، مشيرًا إلى أنه رفض التوقيع على أقواله في التحقيقات لعدم توجيه اتهام واضح له.

كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس موكله بسجن جمصة، واستدعاء مأمور السجن وضم دفتر الزيارات لبيان صلته من عدمها بباقي المتهمين.

دفاع سارة خليفة يطالب بتحقيقات موسعة

طالب محامي سارة خليفة بـ: استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف موكلته وقت الواقعة،والاستعلام من البنك المركزي عن أي تحويلات مالية تخص المتهمة،و استخراج صورة رسمية من قرار المنع من التصرف في أموال المتهمة.

كما ادعى الدفاع أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف، وهو ما أكده أيضًا محامي المتهم الثاني عشر.

طلبات بالإفراج عن بعض المتهمين

طالب الدكتور محمد فرحات، محامي أحد المتهمين، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مشددًا على أنه لا علاقة له بالقضية، ولم تثبت أي أدلة ضده حتى الآن.

جنايات القاهرة محاكمة سارة خليفة سارة خليفة المواد المخدرة

