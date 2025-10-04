حريق بمخازن كاوتش بقرية ميت حبيش بطنطا والأمن يدفع بـ8 سيارات مطافىء

شهدت قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل اشتعال نيران حريق هائل بمخازن كاوتش أمام الجهة المقابلة لكوبري فاروق وتم الدفع باكثر من 8 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية سعيا في إخماده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بمخازن كاوتش بنطاق قرية ميت حبيش بدائرة المركز .

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باكثر من 8 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيران الحريق .



كما فرضت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بكردون أمني حول موقع الحريق لتأمين ارواح المواطنين وإنقاذ العاملين داخل مخازن الكاوتش فضلا عن تكبد خسائر أولية تصل إلي 40 مليون جنيه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.