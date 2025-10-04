قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
حوادث

حريق بمخازن كاوتش بقرية ميت حبيش بطنطا والأمن يدفع بـ8 سيارات مطافىء

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل اشتعال نيران حريق هائل بمخازن كاوتش أمام الجهة المقابلة لكوبري فاروق وتم الدفع باكثر من 8 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية سعيا في إخماده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بمخازن كاوتش بنطاق قرية ميت حبيش بدائرة المركز .

تحرك عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باكثر من 8 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيران الحريق .


كما فرضت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بكردون أمني حول موقع الحريق لتأمين ارواح المواطنين وإنقاذ العاملين داخل مخازن الكاوتش فضلا عن تكبد خسائر أولية تصل إلي 40 مليون جنيه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

