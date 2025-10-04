حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم أداء مميز في الشوط الأول، مشددا على أن التراجع سبب خسارة القلعة البيضاء في مباراة القمة.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك كان يستطيع تسجيل هدف ثاني وإنهاء المباراة مبكرا أمام الأهلي ولكن اللاعبين تراجعوا للدفاع والأمر غير مبرر على الاطلاق".

وأضاف: "يجب على الجهاز الفني واللاعبين غلق صفحة مباراة القمة والتركيز في مواجهة غزل المحلة التي ستكون صعبة للغاية والهدف المبكر سيربك حسابات الفريق المحلاوي".

وأوضح: "غيابات الزمالك مؤثرة ولكن هناك بدلاء يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية ويثبتوا جدارتهم، وعمرو ناصر مهاجم مميز للغاية ويجب أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أكبر".

وتابع: "أتمنى حصول سيف الجزيري على فرصة المشاركة لأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية ولديه خبرات كبيرة في الدوري المصري وغياب الدباغ سيكون مؤثر".